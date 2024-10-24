Українців попередили про можливу нестачу одного з найдоступніших фруктів: чому може зникнути з магазинів

Украинцам может не хватить яблок – сказались неблагоприятные погодные условия и высокий спрос на этот фрукт в пищевой промышленности. Поэтому отечественных яблок в супермаркетах может быть гораздо меньше, чем обычно, что влияет на цену этого продукта.

Видео дня

Об этом рассказал директор одесского оптового рынка "Начало" Александр Воропаев. Он отметил, что преимущественными поставщиками яблок на этот рынок являются садовые хозяйства Черновицкой и Винницкой областей, а также Хмельнитчины, пишет Agroportal.

"В настоящее время дефицита не ощущается, но есть прогнозы, что в этом году будет определенная нехватка отечественного яблока", – сказал Воропаев. Он перечислил две главные причины ситуации на рынке:

неблагоприятные климатические условия – в некоторых регионах сильная жара, а в других прошли ливни с градом, что повлияло на объемы и качество продукта, поэтому, по словам некоторых фермеров, производство яблока в 2024 году снизилось до 60-70% от прошлогодних показателей;

спрос со стороны производителей продукции с яблоками – в частности, консервные заводы предлагают привлекательные закупочные предложения, что тоже влияет на цену закупки из сада для профессиональных операторов рынка;

заложение яблок в хранилища – производители не продают сразу весь урожай, оставляя его на зиму.

И несмотря на высокую стоимость яблок, спрос на этот фрукт остается стабильным. Поэтому цена яблок может возрасти до 30–35 грн/кг.

Сколько стоят яблоки в супермаркетах

По данным "Минфина", средняя стоимость яблок в крупнейших торговых сетях Украины составляет 30,68 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что нынешние цены на эту продукцию в супермаркетах таковы:

Novus – 17,90 грн/кг;

Metro – 32,14 грн/кг;

АТБ – 29,95 грн/кг;

Auchan – 29,90 грн/кг;

"Фора" – 27,90 грн/кг

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине продолжают расти цены на картофель – стоимость этого продукта стремилась к рекорду десятилетия и уже достигает 30 грн/кг. Это связано с завершением уборки урожая и низкой урожайностью этого овоща в прошлом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!