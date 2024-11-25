В Украине "скрыто" отменили конфискацию имущества коррупционеров: Шабунин раскрыл схему

Недавно вступивший в силу закон №4074-IX о лишении колаборантов госнаград (за авторством Президента Украины) отменил конфискацию имущества коррупционеров. Дело в том, что документ содержит норму, которая убрала такую конфискацию, предусмотренную другим законом – №4033-IX, о соглашениях со следствием для обвиняемых в коррупции.

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Об этом сообщил руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин. Он объяснил:

29 октбяря 2024 года нардепы приняли закон №4033-IX, которым ст. 77 Уголовного кодекса дополнялась частью 2, "согласно которой при соглашении со следствием (в коррупционных преступлениях), может быть назначено в том числе наказание в виде конфискации имущества". Закон вступил в силу 1 ноября.

20 нобря 2024 нардепы приняли закон № 4074-IX, которым та же ст. 77 изложена в новой редакции – без части 2 о возможности конфискации имущества коррупционеров. Закон вступил в силу 21 ноября.

"В итоге, ч. 2 ст. 77, которая предусматривала возможность конфискации имущества при соглашении со следствием (в коррупционных преступлениях) пробыла действующей 20 дней", – говорится в сообщении.

Шабунин подчеркнул: проблема произошедшего также в том, что норма о конфискации имущества коррупционеров была частью требований ЕС для предоставления Украине 4 млрд евро помощи. Эти деньги, отметил глава ЦПК, уже были получены – а потому отмена конфискации, по его словам, является "броском европейцев".

"Законопроект о лишении коллаборантов госнаград внес президент. Правда, я не думаю, что именно он автор кидка европейцев. Но Зеленский несет политическую ответственность за людей, точно видевших эту проблему, однако специально оставили ее в тексте", – резюмировал Шабунин.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") отметил: произошедшее может оказаться случайностью, а потому это должно быть исправлено. Ведь "откровенно и нет вариантов, иначе будет проблема с ЕС".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество нардепа Николая Тищенко. При этом Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует вероятное незаконное обогащение народного депутата на более чем 30 млн грн.

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