В Украине резко изменилась ситуация на рынке труда: зафиксирован рекордный с начала большой войны показатель

Количество вакансий в Украине продолжает расти. В сентябре их число составило 105 тыс. человек (рекордная с начала полномасштабной войны цифра). При этом больше всего вакансий традиционно – в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

Об этом говорится в данных статистики Opendatabot.. Значительно выросло количество вакансий для SMM-специалистов (на 22% в месяц) и шиномонтажников (также 22% в месяц). Увеличилось число предложений о работе для пенсионеров, студентов и ветеранов (это частично объясняется дефицитом кадров).

В то время как число вакансий растет, количество резюме стремительно снижается. В сентябре новы (и обновленных) резюме стало на 4% меньше. Всего разместили 335 тыс. резюме. Среди заработных плат самый большой заработок у медиабаеров (в среднем их зарплата составляет 52,5 тыс. грн). На втором месте по уровню средней заработной платы – водители, которые занимаются международными перевозками (45 тыс. грн).

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Также снижается и активность кандидатов в сфере IT. Число желающих работать в сфере уменьшилось на 4%, в то время как число откликов на вакансии за месяц уменьшилось на 8%.

Отметим, в Украине наблюдается значительный дефицит кадров на рынке труда. Из-за мобилизации, миллионов беженцев украинским работодателям критически не хватает сотрудников. В этой ситуации экономическое восстановление частично сдерживается отсутствием необходимого количества рабочих рук.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине значительно выросло число вакансий для учителей. Речь идет о преподавателях большого количества сфер.

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