В Украине взлетело число вакансий: сколько платят и кому легче всего найти работу

В Украине работодатели опубликовали 102 748 вакансий. Фактически этот показатель достиг уровня, который был до начала полномасштабной войны. При этом значительно растет количество предложений для учителей.

Как говорится в данных Wokr,ua, значительно выросла сфера обслуживания, (+11%, 19449). Впервые отметку в 10 000 пересекли категории, составляющие наибольшее количество вакансий: Логистика, склад, ВЭД (+9%, 10 179) и Гостинично-ресторанный бизнес, туризм (+14%, 10 861).

Работодатели ищут учителей и офис-менеджеров: подготовка к осеннему сезону в разгареОсень – пора нового учебного года и высокого бизнес-сезона. Эта тенденция четко отслеживается и на рынке труда, так как показали значительный рост категории "Образование, наука" (+37%, 5519 вакансий) и "Управление персоналом, HR" (+12%, 1894). Также заметно увеличилось количество предложений работы в категориях "Культура, музыка, шоу-бизнес" (+47%, 724), "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+14%, 10 861), "Сфера обслуживания" (+11% , 19449).

Видео дня

Эта же тенденция прослеживается и по конкретным должностям: спрос работодателей больше вырос на педагогов. Поэтому есть такие изменения в августе:

учитель английского (+52% к июлю, 1202 вакансии);

учитель математики (+50%, 234);

офис-менеджер (+47%, 255);

учитель начальных классов (+38%, 263);

коррекционный педагог (+36%, 154);

фитнес-тренер (+36%, 218);

преподаватель немецкого (+35%, 149);

воспитатель (+34%, 844);

упаковщик (+31%, 750);

посудомойщик (+30%, 311).

А вот в абсолютных цифрах самые востребованные специалисты - бухгалтеры (3 334 вакансии), повара (3 447), водители (3 504), менеджеры по продажам (6 608) продавцы-консультанты (8 591). В августе стало заметно, как работодатели реагируют на дефицит кадров. Значительно возросла доля вакансий для людей с инвалидностью (+17%, 7978 вакансий), студентов (+18%, 19507), ветеранов (+26%, 4936) и пенсионеров (+27%, 3505). Также работодатели чаще готовы работать с кандидатами без опыта (+19%, 36196).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!