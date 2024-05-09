В Украине расширили программу доступных кредитов: законопроект уже принят

Депутаты приняли закон, расширяющий доступ предприятий оборонно-промышленного сектора к кредитам по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Эта инициатива позволит привлечь до 500 миллионов гривен для развития сектора, занимающего около 300 тысяч работников.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский в Facebook. "Верховная Рада только что приняла закон с поправкой моего авторства, который открывает возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса иметь доступ к программе дешевых кредитов "5-7-9%", – отметил Кисилевский.

Указанный законопроект №5473-д был принят во втором чтении голосами 313 депутатов и вносит изменения в Закон Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции". Ожидается, что новая инициатива позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса получить льготные кредиты по ставке 7% на инвестиционные цели и под 9% на финансирование оборотного капитала.

Максимальная сумма кредита, которую может получить предприятие составляет 500 миллионов гривен. Администрирование этой программы возложено на Министерство по стратегическим отраслям промышленности. "Чем больше будем производить сами – и оружия, и боеприпасов, и товаров гражданского назначения, тем крепче будет наша экономика и наша оборона", – отметил Кисилевский

Отмечено, что государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), по которому заключены соглашения о сотрудничестве с 45 банками. Эта программа уже помогла многочисленным предприятиям получить доступные финансовые ресурсы для развития.

На сегодняшний день в Украине функционирует около 500 оборонных предприятий. Они являются важным компонентом экономики страны, обеспечивая производство разнообразной военной техники и оружия.

Согласно сообщению президента Украины Владимира Зеленского, в этом секторе работает почти 300 тысяч человек. Они производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и другие важные компоненты для обеспечения безопасности страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Украины утвердило изменения в программу "Доступные кредиты 5-7-9%", сократив максимальную сумму кредита для финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен и ограничив размер маржи банков, способствуя таким образом высвобождению 3 млрд гривен , которые будут направлены на кредитование бизнеса

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