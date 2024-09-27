В Украине проведут масштабную реформу пенсий: названа дата запуска новой системы

В Украине уже в июле 2025 года ожидается запуск новой солидарной пенсионной системы. Новій формат расчета пенсий будет включать в себя базовую и страховую составляющие на основе пенсионных баллов и размера страховых взносов. А вот дополнительные пенсии по накопительной системе появятся не раньше окончания войны.

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Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович. "Я уверена, что новая солидарная система заработает с июля 2025 года. И сразу после окончания войны начнется работа и накопительной обязательной пенсионной системы", – цитирует "Интерфакс-Украина" заявление Жолнович на форуме Global Digital Social Forum 2024: Empower community.

Как уже рассказывали в ведомстве, в рамках этой реформы в Украине пенсионные выплаты планируют перевести в баллы. Похожая система работает в Литве и ряде других стран.

Предположительно, каждый украинец со средней зарплатой будет условно получать 10 баллов. Если зарплата на 20% выше средней – 12 баллов, а если на 20% меньше – 8 баллов. Каждый балл будет оценен в первоначальную сумму. Такой перерасчет должен привести к увеличению пенсий украинцам, которые уже давно вышли на заслуженный отдых.

То есть в Минсоцполитики в очередной раз обещают решить проблему со "старением" выплат. Однако, как говорится в материале OBOZ.UA, в ведомстве не дают четких объяснений на главный вопрос – ресурса для достаточного размера пенсий нет. Для этого нужно или в несколько раз больше работающих, или в несколько раз повысить все зарплаты.

Даже если выплаты пересчитают, главную проблему – низкий уровень выплат – это не решит. Для этого пришлось бы значительно увеличивать бюджет ПФУ. А судя по проекту бюджета на 2025 год на следующий год из государственного бюджета выделят всего 237,9 млрд грн. Для сравнения, эта сумма составляла 244,9 млрд грн.

Действующая солидарная система (когда работающие содержат пенсионеров за счет социальных взносов) не может обеспечить высокую пенсию ни в одной стране мира. Потому, кроме солидарной системы, также используют накопительную. В Украине действуют только частные накопительные фонды, в которых принимает участие около 900 тыс. украинцев. При этом сейчас насчитывается около 10 млн работающих плательщиков единого соцвзноса содержат около 10 млн пенсионеров.

Следовательно, согласно расчетам редакции OBOZ.UA, чтобы обеспечить среднюю пенсию в 7522 грн, средняя зарплата должна возрасти до 39 423 грн. Или количество плательщиков ЕСВ должно возрасти с около 10 млн до 21,3 млн человек. Оба условия реализовать быстро невозможно.

То есть без введения накопительного уровня добиться действительно высоких пенсий невозможно. А такие пенсии будут касаться только будущих пенсионеров.

"Собственно это европейское требование, это европейский стандарт, и вместе с накопительной пенсионной системой, которую мы также планируем внедрять с 2026 года, и пакет законопроектов уже готов, он будет подан в Кабмин в ближайшее время, предлагаем уровень замещения для пенсионеров обеспечивать не ниже чем 60%", – отмечала ранее Жолнович.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2025-м могут заморозить минимальные пенсии, однако возможна индексация ориентировочно на 17%. Точный размер будет известен только в следующем году.

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