В Украине проведут масштабную индексацию пенсий: как и кому повысят

В Украине в 2025-м могут заморозить минимальные пенсии, однако ориентировочно на 17% возможна индексация. Точный размер будет известен только в следующем году.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по отношению к пенсиям", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции. Ежегодная индексация пенсии – едва ли не единственный относительно действенный механизм осовременивания выплат. Однако такого механизма недостаточно, чтобы не допустить "устаревания" пенсий.

Точный размер индексации будет известен только в следующем году (ближе к марту), когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины годовой инфляции и половину динамики роста зарплат за последние три года.

Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024-м будет на уровне 8,5%. То есть половина – 4,25%. В то же время средняя за три года динамика зарплат составит 12,7%. Так что в итоге в Украине индексация в 2025 году может быть на уровне около 16,95%. Следует отметить, что это очень приблизительные расчеты. Даже в Минсоцполитики иногда ошибаются, пытаясь спрогнозировать размер будущей индексации.

Важно отметить, что повышать будут "голую пенсию", то есть размер выплаты без всех возможных надбавок. Например, если вам 66 лет и вы выполнили требования по стажу, минимальный размер пенсии для вас составляет 3200 грн (40% минимальной зарплаты). При этом та пенсия, которая вам рассчитана по формуле, может быть значительно ниже, например 3000 грн.

При индексации на 16,95% (это примерный показатель) будут повышать не ту пенсию, которую вы получаете (3200 грн), а ту, которую вы заработали по формуле (3000 грн). Таким образом, размер прибавки составит 508 грн, а после индексации вместо 3200 вы будете получать 3508 грн. То есть фактическая ваша пенсия возрастет на 9,6% (на 308 грн).

Какие пенсии получают украинцы

Часть украинцев получают пенсию, размер которой ниже минимальной. Речь идет о 67,5 тыс. украинцев, которые в среднем получают 1,4 тыс. грн. Это те украинцы, у которых нет необходимого стажа для получения пенсии по возрасту. Минимальную пенсию в 2361 грн получают 283 тыс. украинцев на заслуженном отдыхе.

Среди пенсионеров около 2,7 млн тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают выплату в 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн человек. Из них наибольшее количество (2,6 млн) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн украинцев.

Итак, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн пенсионеров.

Отметим, что эффективная пенсионная система может предоставить возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от привычного заработка.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требований к стажу.

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