Украинцам приготовили масштабную пенсионную реформу: как изменятся суммы начислений и можно ли решить проблему "старения" выплат

В Украине уже в этом году могут презентовать и принять пенсионную реформу. В Минсоцполитики в очередной раз обещают решить проблему со "старением" выплат, однако не дают четких объяснений на главный вопрос. Ресурса для достаточного размера пенсий нет. Для этого нужно или в несколько раз больше работающих, или в несколько раз повысить все зарплаты. Такая ситуация сейчас практически невозможна. Кроме того, непонятно, как будут решать проблемы, которые накопились ранее.

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О том, какой может быть реформа и почему в Украине не получится легко повысить пенсии, читайте в материале OBOZ.UA.

Высокие пенсии невозможны без высоких зарплат или большого количества работающих

В Украине средняя зарплата, с которой в июне внесли вклад в ПФУ, составляет 18 806 грн (данные самого Пенсионного фонда). Достаточной считается пенсия, размер которой составляет около 40% от привычного заработка. Высокой – 60%. То есть для Украины, с учетом размера зарплат, эффективная пенсионная система должна обеспечивать среднюю пенсию в 7522 грн (сейчас – 5816 грн). Высокая же средняя пенсия для Украины должна составлять по состоянию на июнь 2024 года около 11 283 грн.

Действующая солидарная система (когда поколение работающих содержит поколение пенсионеров) не может обеспечить высокую пенсию ни в одной стране мира. Потому, кроме солидарной системы, также используют накопительную. В Украине действуют только частные накопительные фонды, в которых принимает участие около 900 тыс. украинцев.

Сейчас около 10 млн работающих плательщиков единого соцвзноса содержат около 10 млн пенсионеров. Соотношение один к одному. Размер ЕСВ – 22%. Однако лишь немного меньше 19,2% зарплаты уходит на пенсии. И эта сумма не накапливается – как только вы из своей зарплаты вносите вклад, его сразу же отдают пенсионеру.

Следовательно, согласно расчетам редакции OBOZ.UA, чтобы обеспечить среднюю пенсию в 7522 грн, средняя зарплата должна возрасти до 39 423 грн. Или количество плательщиков ЕСВ должно возрасти с около 10 млн до 21,3 млн человек. Оба условия реализовать быстро невозможно.

В текущем году поступления от ЕСВ согласно бюджету ПФУ составят 503,1 млрд грн. То есть в среднем 41,9 млрд грн в месяц. Чтобы только за счет взносов обеспечить выплату пенсий достаточного размера, необходимо, чтобы эта сумма увеличилась до 77,2 млрд грн в месяц. Выполнить это будет невозможно. И чем больше украинцев работают "в тени", получают зарплаты в конвертах, тем больше проблем с выплатами пенсий тем, кто уже достиг пенсионного возраста.

Глобально решить проблему солидарного пенсионного уровня можно только двумя путями:

значительно увеличить взносы (этого можно добиться либо увеличивая ставку ЕСВ, либо увеличивая зарплаты);

значительно увеличить количество работающих (необходима детенизация рынка труда, создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, возвращение беженцев или же привлечение трудовых мигрантов).

Если не выполнить указанные условия, любые реформы могут привести только к перераспределению недостаточного ресурса. Кстати, среди доступных государству инструментов есть и способы быстрого увеличения количества работающих. Для этого можно, например, повысить пенсионный возраст. Сейчас в Украине он самый низкий в Европе. Еще одно непопулярное возможное решение – увеличение ЕСВ. Кстати, к 2016-му в Украине средняя ставка ЕСВ достигала 37%. Сейчас – всего лишь 22%.

В 2015-м году, принимая решение о снижении ЕСВ, правительство и Раду убедили, что это позволит детенизировать рынок труда. Мол, работодатели смогут повысить зарплаты, не меняя фонд оплаты труда (отдать сэкономленные средства работникам), кроме того, это позволит меньше тратить средств на содержание рабочих мест. Однако результат такого решения – резкий рост дефицита Пенсионного фонда.

Уже в 2017-м, чтобы хоть как-то компенсировать последствия вероятно ошибочного решения снизить ЕСВ, в Украине было принято решение на треть уменьшить все будущие пенсии. Коэффициент оценки стажа уменьшили с 1,5 до 1. Вместе с тем осовременили все старые пенсии.

Действующая формула расчета пенсии все равно приводит к "устареванию" выплат. Так, украинец, вышедший на пенсию с 35 годами стажа и средней зарплатой в этом году, будет получать гораздо больше, чем такой же пенсионер, который вышел на пенсию 10 лет назад. При расчете пенсии учитывают среднюю зарплату за три года. А зарплаты постоянно растут, так что заложенные в формулу расчета показатели устаревают. А ежегодной индексации не хватает, чтобы компенсировать это устаревание.

Как в Украине проведут пенсионную реформу: детали в правительстве пока не разглашают

В Украине пенсионные выплаты планируют перевести в баллы. Похожая система работает в Литве и ряде других стран. Детали пенсионной реформы сейчас не разглашают, в правительстве все еще надеются добиться согласия на проведение изменений и среди партнеров, и в парламенте.

Украинец со средней зарплатой будет условно получать 10 баллов. Если зарплата на 20% выше средней – 12 баллов, а если на 20% меньше – 8 баллов. Каждый балл будет оценен в первоначальную сумму. Такой перерасчет должен привести к увеличению пенсий украинцам, которые уже давно вышли на заслуженный отдых.

Однако даже если выплаты пересчитают, главную проблему – низкий уровень выплат – это не решит. Для этого пришлось бы значительно увеличивать бюджет ПФУ. А судя по проекту бюджета на 2025 год на следующий год из государственного бюджета выделят всего 237,9 млрд грн. Для сравнения, эта сумма составляла 244,9 млрд грн.

Проект бюджета учитывает мартовскую индексацию пенсий в 2026 году, однако на дополнительные выплаты или перерасчет денег может не хватить. Министр соцполитики Оксана Жолнович несколько дней назад заявила в парламенте, что до конца года должны подать проект реформы. Он, в частности, будет предусматривать, что пенсии привяжут к имеющимся сейчас зарплатам, а также к зарплате, которая была во время работы.

Но без введения накопительного уровня добиться действительно высоких пенсий невозможно. Накопительные пенсии будут касаться только будущих пенсионеров. "Собственно это европейское требование, это европейский стандарт, и вместе с накопительной пенсионной системой, которую мы также планируем внедрять с 2026 года, и пакет законопроектов уже готов, он будет подан в Кабмин в ближайшее время, предлагаем уровень замещения для пенсионеров обеспечивать не ниже чем 60%", – подытожила Жолнович.

Украина нуждается в системной пенсионной реформе, которая не только ответит на вопросы о введении накопительного уровня, позволит перечислить старые выплаты, но и создаст условия для преодоления проблем наполнения бюджета ПФУ. Кроме того, в Украине придется пересмотреть и пенсионный возраст. Ни одна европейская страна, учитывая демографическую ситуацию, не может обеспечить выплату достойной пенсии с 60 лет. В нашей же стране самая плохая демографическая ситуация и самые тяжелые условия работы пенсионной системы.