В Украине появится больше 4G: нардепы приняли законопроект

В Украине поддержали законопроект, который ускоряет строительство базовых станций мобильной связи, сокращая сроки получения земли с 6 до 3 месяцев. Ожидается, что это позволит быстрее развертывать 4G и восстанавливать связь на деоккупированных территориях, приближая цель обеспечения 98% населения качественной мобильной связью к 2030 году.

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Речь идет о законопроекте №9549, который 25 марта 2025 года Верховная Рада утвердила во втором чтении голосами 271 нардепа (поименное голосование смотрите ниже на этой странице). По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это направление развития инфраструктуры становится особенно важным, в частности, в условиях войны, когда доступ к связи может быть вопросом безопасности.

Законопроект предусматривает значительное ускорение процесса получения земельных участков для строительства базовых станций. Если раньше этот процесс мог длиться до 6 месяцев, то согласно новым правилам сроки сокращаются до 3 месяцев. Ожидается, что это позволит мобильным операторам значительно быстрее приступить к строительству новых базовых станций и обеспечить доступ к высокоскоростному мобильному интернету в более отдаленных регионах Украины.

Это, как отметил Федоров, позволит быстрее разворачивать 4G- и 5G-сети в Украине, в частности на автодорогах и в сельской местности. По его словам, этот закон станет важным шагом к улучшению мобильной связи по всей стране, особенно в таких отдаленных и труднодоступных местах, как села и приграничные регионы.

Особое внимание новый закон уделяет восстановлению связи на деоккупированных территориях, пострадавших от боевых действий. В результате войны многие базовые станции были разрушены или повреждены, что затруднило доступ к мобильной связи в этих регионах. Благодаря закону операторам связи будет разрешено устанавливать временные базовые станции без риска их демонтажа, что позволит оперативно восстанавливать связь даже в наиболее пострадавших районах.

Михаил Федоров подчеркнул, что этот шаг чрезвычайно важен для восстановления инфраструктуры на деоккупированных территориях. "Этот закон позволит нам быстрее восстановить связь и доступ к интернету для пострадавших от войны украинцев, в частности в районах, где боевые действия были наиболее активными", – отметил он.

К 2030 году Украина планирует обеспечить 98% населения качественной мобильной связью. Для достижения этой цели необходимо значительно модернизировать инфраструктуру, увеличить количество базовых станций и покрыть максимально большую территорию мобильными сетями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мобильный оператор "Киевстар" запланировал на 2025 год масштабное отключение своих абонентов от связи 3G. Причина – развитие технологии 4G, поэтому значительных неудобств абоненты испывать не должны.

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