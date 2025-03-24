"Киевстар" собирается отключать украинцев от 3G: будет ли мобильный интернет
Мобильный оператор "Киевстар" запланировал на 2025 год масштабное отключение своих абонентов от связи 3G. Причина – развитие технологии 4G, а потому больших неудобств абоненты ощутить не должны. Сами же отключения запланированы практически во всех областях страны, а потому для удобства оператор опубликовал график для каждого региона.
Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: ожидается, что после запланированных отключений сети 3G скорость 4G значительно увеличиться – "в среднем, на 62%".
"Киевстар", как и другие операторы по всему миру, постепенно сворачивает устаревшую технологию 3G, чтобы активнее развивать 4G. Результаты отключения технологии - существенное увеличение скорости 4G", – говорится в сообщении.
Где смотреть график отключения 3G от "Киевстара" в своей области
Вместе с тем, "Киевстар" опубликовал график отключения сети 3G для каждой области, для которой оно запланировано. Чтобы узнать, будут ли отключать сеть в вашем районе, следует выполнить несколько действий:
- Перейти по ссылке.
- В разделе "Когда будет закрыт 3G в вашем регионе" выбрать свою область.
- Увидеть, в каком районе будут проводить отключения 3G в 2025 году.
К примеру, в Винницкой области отключения будут проводить с 28 октября. И затронут они 3 района:
- Гайсинский;
- Могилев-Подольский;
- Жмеринский.
Будет ли ваш смартфон "ловить" 4G
В то же время, отмечается, чтобы использовать 4G, ваш смартфон и SIM должны поддерживать технологию LTE. Проверить это можно:
- для тепефона – набрав комбинацию *245*5# + кнопка вызова;
- для SIM-карты – *245*4# + кнопка вызова.
Если ваша SIM не поддерживает 4G, ее, отмечается, можно "легко заменить" – с сохранением номера, тарифа, денег на счету и всеми подключенными услугами. Это можно сделать:
- в магазине "Киевстар";
- через почтовую доставку;
- в магазине партнеров "Киевстар".
Кроме того, подчеркивается, если SIM и смартфон уже готовы к 4G, следует проверить настройки гаджета. Для этого пользователям Android нужно:
- выбрать "Настройки";
- в настройках выбрать пункт "Подключение";
- далее выбрать "Мобильные сети";
- потом – "Тип сети";
- после этого – режим сети, в описании которого "4G" или "LTE".
Пользователям IOS:
- зайти в "Параметры";
- выбрать "Сотовые данные";
- активировать "Сотовые данные".
После этого, отмечается, "автоматически подтянется сеть, доступная для телефона".
Если же в Вашем телефоне 2 слота для SIM, следует вставить карту в слот №1. После чего выбрать сеть "Киевстар".
"Если технологию 4G поддерживают оба слота, выберите сеть Киевстар в настройках", – отметили в операторе.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы начали чаще переносить мобильные номера с одного оператора на другой (функция MNP). В частности, в январе 2025 года таких операций было проведено более 145 290, что является самым высоким показателем за все время действия услуги. В феврале было осуществлено 68 543 переноса. При этом в обоих случаев чаще всего свои номера переносили абоненты "Киевстара". Переходили же украинцы чаще всего на lifecell.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!