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"Киевстар" собирается отключать украинцев от 3G: будет ли мобильный интернет

Роман Костюченко
Рынки и компании
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'Киевстар' собирается отключать украинцев от 3G

Мобильный оператор "Киевстар" запланировал на 2025 год масштабное отключение своих абонентов от связи 3G. Причина – развитие технологии 4G, а потому больших неудобств абоненты ощутить не должны. Сами же отключения запланированы практически во всех областях страны, а потому для удобства оператор опубликовал график для каждого региона.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: ожидается, что после запланированных отключений сети 3G скорость 4G значительно увеличиться – "в среднем, на 62%".

"Киевстар", как и другие операторы по всему миру, постепенно сворачивает устаревшую технологию 3G, чтобы активнее развивать 4G. Результаты отключения технологии - существенное увеличение скорости 4G", – говорится в сообщении.

Где смотреть график отключения 3G от "Киевстара" в своей области

Вместе с тем, "Киевстар" опубликовал график отключения сети 3G для каждой области, для которой оно запланировано. Чтобы узнать, будут ли отключать сеть в вашем районе, следует выполнить несколько действий:

  • Перейти по ссылке.
  • В разделе "Когда будет закрыт 3G в вашем регионе" выбрать свою область.
  • Увидеть, в каком районе будут проводить отключения 3G в 2025 году.

К примеру, в Винницкой области отключения будут проводить с 28 октября. И затронут они 3 района:

  • Гайсинский;
  • Могилев-Подольский;
  • Жмеринский.
График отключения 3G от "Киевстара"

Будет ли ваш смартфон "ловить" 4G

В то же время, отмечается, чтобы использовать 4G, ваш смартфон и SIM должны поддерживать технологию LTE. Проверить это можно:

  • для тепефона – набрав комбинацию *245*5# + кнопка вызова;
  • для SIM-карты – *245*4# + кнопка вызова.
Будет ли ваш смартфон "ловить" 4G

Если ваша SIM не поддерживает 4G, ее, отмечается, можно "легко заменить" – с сохранением номера, тарифа, денег на счету и всеми подключенными услугами. Это можно сделать:

  • в магазине "Киевстар";
  • через почтовую доставку;
  • в магазине партнеров "Киевстар".
Как заменить SIM-карту "Киевстара"

Кроме того, подчеркивается, если SIM и смартфон уже готовы к 4G, следует проверить настройки гаджета. Для этого пользователям Android нужно:

  • выбрать "Настройки";
  • в настройках выбрать пункт "Подключение";
  • далее выбрать "Мобильные сети";
  • потом – "Тип сети";
  • после этого – режим сети, в описании которого "4G" или "LTE".

Пользователям IOS:

  • зайти в "Параметры";
  • выбрать "Сотовые данные";
  • активировать "Сотовые данные".

После этого, отмечается, "автоматически подтянется сеть, доступная для телефона".

Если же в Вашем телефоне 2 слота для SIM, следует вставить карту в слот №1. После чего выбрать сеть "Киевстар".

"Если технологию 4G поддерживают оба слота, выберите сеть Киевстар в настройках", – отметили в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы начали чаще переносить мобильные номера с одного оператора на другой (функция MNP). В частности, в январе 2025 года таких операций было проведено более 145 290, что является самым высоким показателем за все время действия услуги. В феврале было осуществлено 68 543 переноса. При этом в обоих случаев чаще всего свои номера переносили абоненты "Киевстара". Переходили же украинцы чаще всего на lifecell.

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