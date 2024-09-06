Банки получили рекордные доходы: названы прибыльные и убыточные

Украинские банки заработали за 7 месяцев 2024 почти 120 млрд грн. Наряду с заработками растет и налог на прибыль. Так, в этом году финансовые учреждения уже уплатили в 1,8 раза больше налога на прибыль, чем в прошлом.

Видео дня

Такую статистику собрали в opendatabot. АО Альпари банк отозвал свою лицензию по собственному желанию в июне, поэтому в Украине работает 62 банка. Только восемь из них получили ущерб. Среди восьми банков, получивших убытки Юнекс Банк, РВС Банк, Окси Банк, Первый инвестиционный банк, ИндустриалБанк, Правэкс Банк.

На Приват приходится 40% от прибыли всех банков, а больше всего вырос МТБ – в 13 раз. 119,44 млрд грн прибыли вместе получили банки в Украине. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году: 97,53 млрд. грн.

В 1,8 раза в этом году возросла сумма налога на прибыль – до 25,83 млрд грн. Даже несмотря на увеличение налогов, чистая прибыль все равно больше на 13%, чем в прошлом: 93,61 млрд грн против 83,18 млрд грн.

На государственные банки приходится 63% общей прибыли всех банков. Стабильно лидирует Приват: 37,16 млрд грн прибыли после налогообложения. Это на 8% больше, чем в прошлом. Именно на Приват приходится 40% общей прибыли всех банков страны. Расходы банка на налоги выросли в 1,5 раза и составили 12,13 млрд. грн.

В общей сложности 5 из 6 государственных банков за этот период получили совокупную прибыль в размере 58,84 млрд грн, а расходы на налоги составили 14,6 млрд грн. Банки с иностранным капиталом

21,5 млрд грн заработали банки с иностранным капиталом. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налог на прибыль банков этой группы вырос в 1,7 раза в этом году и достиг 7,26 млрд грн. В настоящее время на них приходится 23% от совокупной прибыли всех банков.

Райффайзен Банк остался лидером этой группы: 4,87 млрд. грн. Это на 28% больше, чем за соответствующий период в прошлом. Расходы на налоги Райффайзен Банка выросли вдвое и составили 1,63 млрд грн. Банки с частным капиталом

Совокупная прибыль банков с частным капиталом выросла на 29% - до 13,39 млрд грн. Соответственно, налоги выросли вдвое: до 3,95 млрд. грн. В настоящее время на эту группу банков приходится 14% совокупной прибыли.

Лидером группы является ПУМБ – 4,24 млрд. грн. В то же время, наибольший прирост среди всех банков страны показал МТБ банк: в 13 раз, до 539,8 млн грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, клиент ПриватБанка пожаловался , что после пополнения счета на Binance у него заблокировали все счета. Он сделал три перевода с карты на карточку (р2р), после чего банк решил завершить с ним отношения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!