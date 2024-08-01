В Украине появился новый государственный банк: кому принадлежал прежде

В Украине стало больше государственных банков. Согласно решению Высшего антикоррупционного суда, Мотор-Банк и другие активы подсанкционного бизнесмена Вячеслава Богуслаева взыскали в доход государства и передали в управление Фонда государственного имущества (ФГИУ).

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Как сообщили в ФГИУ, после инвентаризации будет принято решение о передаче активов в управление или их продажу. Кроме Мотор-Банка, также были взысканы следующие активы Богуслаева:

ООО "Золотая астра";

ОДО "Страховая компания "Мотор-Гарант";

ООО "Винницкий авиационный завод";

ОВ "Вертолеты МСБ";

ЧАО "Азов Трейд-ХХІ".

Вся недвижимость и земельные участки расположены в Запорожской области. Еще взыскали деньги Вячеслава Богуслаева, размещенные на счетах Мотор-Банка ( 554 млн грн ) и банка ПУМБ ( 79,5 млн грн ) – их передадут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. В настоящее время уже было перечислено 287,3 млн грн.

Кроме того, в управление ФГИУ также передали доли компаний, принадлежавших бывшему топ-менеджеру "Мотор Сичи" Петру Кононенко : ООО "Жекон", ООО "Перспектива-высокие технологии" и ЧАО "Промзапал". Его также подозревают в государственной измене.

"Фонд продолжает работу с национализированными активами. Имущество оккупантов, коллаборантов и врагов Украины должно работать на пользу страны!", - подчеркнул председатель ФГИУ Виталий Коваль.

В дальнейшем Фонд осуществит проанализирует наличие арестов, наложенных на недвижимость, и последующее их снятие, инвентаризацию (обследование) с фотофиксацией, перерегистрацию за государством в лице Фонда и т.д. После этого будет принято решение об экономически обоснованном управлении или реализации таких активов.

Мотор-Банк станет седьмым государственным банком. К концу 2023 года государство контролировало более половины (53,2%) украинского банковского сектора за чистыми активами. В настоящее время государству принадлежат:

ПриватБанк;

Сбербанк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Смысл Банк;

PIN-банк.

Государственная измена Вячеслава Богуслаева

В конце октября 2022 г. Вячеславу Богуслаеву сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору). В тот же месяц он был арестован – экспрезиденту "Мотор-Сичи" грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что компания "Мотор Сич" продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. В частности, двигатели компании нашли во сбитых российских вертолетах.

В феврале 2023 года стало известно, что Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности. Причиной этого стала работа филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации.

В апреле-2024 Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял применение санкции в виде конфискации активов к экспрезиденту "Мотор Сичи". В общей сложности в доход государства Украина взыскано почти миллиард гривен активов, включая права компаний Мотор-Банк, "Мотор Гарант" и Винницкого авиационного завода.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте 2023 года Богуслаев написал письмо в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ. Глава СБУ Василий Малюк тогда заявил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как он даст показания. Богуслаеву уже 84 года, так что остальную жизнь он может провести в тюрьме.

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