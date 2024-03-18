В Украине подорожают сигареты: закон о новых акцизах уже в Раде

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о пересмотре ставок и переводе в евровалюту акцизов на табачные изделия. Документ предусматривает постепенное – до 2028 года – повышение акцизного налога на сигареты до тех пор, пока ставка не достигнет европейского уровня. Это приведет к росту цен на сигареты и для конечного потребителя.

Речь идет о законопроекте № 11090. Он был внесен в парламент 18 марта, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Документ предусматривает, что повышение ставок начнется с 1 июля 2024 года и продлится по 31 декабря 2027-го.

Мельничук отметил, что будут повышены ставки акцизного налога на табак и промышленные заменители табака. В то же время для табакосодержащих изделий для электрического нагрева (к примеру, т.н. айкосы) ставки будут уменьшены.

Валютой для измерения ставки после принятия документа в Верховной Раде станет евро. Это поможет избежать влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога. "Определить денежную единицу измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро, предусмотреть особенности порядка исчисления акцизного налога с табачных изделий по ставкам, выраженным в иностранной валюте", – описал Мельничук предложения, внесенные в проект закона.

По приведенным Кабмином расчетам, новые акцизные ставки принесут Украине в 2025 году около 621 млн грн. В 2026 году ожидается уже 5 млрд грн поступлений, в 2027-м – 9,379 млрд грн, а в 2028-м – 13 853 млрд грн.

Согласно опубликованной нардепом от Голоса Ярославом Железняком сравнительной таблице к документу, в случае, если законопроект поддержит Верховная Рада, ставка акциза на сигареты с фильтром может к 2025 году дорасти до 90 евро (около 3800 грн по актуальному курсу НБУ) за 1000 единиц, что является минимальной ставкой в ЕС.

Те же "расценки" будут действовать и для сигарилл, а также сигарет без фильтра. То есть только за счет акциза сигареты могут подорожать в 1,26 раза. Т.е., при стоимости пачки, к примеру, в 80 грн только за счет акциза она подорожает до почти 101 грн.

Пересмотр акциза продиктован тем, что Украина обязалась ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% и следовать Директиве ЕС 2011/64/EU. Однако из-за внутренней инфляции в Украине цели в 90 евро не удавалось достичь. Нынешний законопроект призван гармонизировать украинское законодательство с европейским, прописав ставку акциза стару в евровалюте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине установили нормы продажи сигарет и алкоголя в одни руки. Это правило касается только одного вида магазинов.

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