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В Украине подорожают сигареты: закон о новых акцизах уже в Раде

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2 минуты
2,2 т.
Сигареты в Украине могут подорожать

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о пересмотре ставок и переводе в евровалюту  акцизов на табачные изделия. Документ предусматривает постепенное – до 2028 года – повышение акцизного налога на сигареты до тех пор, пока ставка не достигнет европейского уровня. Это приведет к росту цен на сигареты и для конечного потребителя.

Речь идет о законопроекте № 11090. Он был внесен в парламент 18 марта, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Документ предусматривает, что повышение ставок начнется с 1 июля 2024 года и продлится по 31 декабря 2027-го.

Мельничук отметил, что будут повышены ставки акцизного налога на табак и промышленные заменители табака. В то же время для табакосодержащих изделий для электрического нагрева (к примеру, т.н. айкосы) ставки будут уменьшены. 

Валютой для измерения ставки после принятия документа в Верховной Раде станет евро. Это поможет избежать влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога. "Определить денежную единицу измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро, предусмотреть особенности порядка исчисления акцизного налога с табачных изделий по ставкам, выраженным в иностранной валюте", – описал Мельничук предложения, внесенные в проект закона.

По приведенным Кабмином расчетам, новые акцизные ставки принесут Украине в 2025 году около 621 млн грн. В 2026 году ожидается уже 5 млрд грн поступлений, в 2027-м – 9,379 млрд грн, а в 2028-м – 13 853 млрд грн.

Согласно опубликованной нардепом от Голоса Ярославом Железняком сравнительной таблице к документу, в случае, если законопроект поддержит Верховная Рада, ставка акциза на сигареты с фильтром может к 2025 году дорасти до 90 евро (около 3800 грн по актуальному курсу НБУ) за 1000 единиц, что является минимальной ставкой в ЕС. 

Те же "расценки" будут действовать и для сигарилл, а также сигарет без фильтра. То есть только за счет акциза сигареты могут подорожать в 1,26 раза. Т.е., при стоимости пачки, к примеру, в 80 грн только за счет акциза она подорожает до почти 101 грн.

Как вырастут ставки на сигареты

Пересмотр акциза продиктован тем, что Украина обязалась ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% и следовать Директиве ЕС 2011/64/EU. Однако из-за внутренней инфляции в Украине цели в 90 евро не удавалось достичь. Нынешний законопроект призван гармонизировать украинское законодательство с европейским, прописав ставку акциза стару в евровалюте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине установили нормы продажи сигарет и алкоголя в одни руки. Это правило касается только одного вида магазинов.

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