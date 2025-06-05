В Украине перепишут бюджет ради армии: где возьмут деньги на оборону

Правительство Украины планирует пересмотреть бюджет-2025, чтобы дополнительно профинансировать армию в условиях растущих вызовов на фронте. Средства будут брать из внутренних источников – экономии, перевыполнения доходов и заимствований, без внешних дотаций.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Основная причина - растущие потребности в обороне и безопасности, которые превышают ранее утвержденные объемы расходов.

Хотя нынешний бюджет на 2025 год был сформирован на основе показателей предыдущего года, с учетом корректировки от сентября 2024-го, ситуация на фронте меняется быстро. Новые вызовы заставляют правительство адаптировать финансовую политику к реальным потребностям ВСУ.

"Денежное обеспечение военнослужащих осуществляется полностью в соответствии с планом", – подчеркнул Марченко. Однако этого уже недостаточно. Растет потребность в финансировании новых программ вооружения, логистики, медицинского обеспечения, технологического переоснащения и поддержки мобилизационной готовности.

Откуда возьмут деньги

Ключевой задачей Министерства финансов стало нахождение дополнительных ресурсов без критического разбалансирования бюджета. Как пояснил Марченко, финансирование потребностей сектора обороны будет обеспечено исключительно за счет внутренних источников, среди которых:

экономия на других расходах;

перевыполнение плановых показателей доходов;

увеличение внутренних заимствований (гособлигации, кредиты от национальных банков и т.д.).

Это означает, что правительство не рассчитывает на международную помощь как основной источник дофинансирования. В то же время оно стремится не создавать рисков для макроэкономической стабильности и долговой нагрузки.

Министерство финансов готовит законопроект, который в ближайшее время будет подан на рассмотрение в Верховную Раду. Ожидается, что он получит поддержку большинства, поскольку усиление обороны безоговорочный национальный приоритет. Также правительство призывает все министерства и ведомства оптимизировать свои расходы, чтобы направить ресурсы на нужды фронта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство финансов разрабатывает проект бюджета на 2026 год с учетом пессимистического сценария. Этот сценарий предусматривает продолжение войны весь следующий год.

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