В Украине переписали валютные ограничения: кого коснутся изменения

В Украине обновили валютные ограничения для бизнеса и волонтеров В частности, был расширен перечень товаров, которые можно будет покупать за границей и изменены некоторые правила для резидентов и нерезидентов.

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Об обновлении сообщили в Национальном банке Украины. В главном финрегуляторе объяснили это необходимостью увеличить инвестиционную привлекательность и обороноспособность страны, привлечь частный иностранный капитал и поддержать волонтерское сообщество. Все изменения вступают в силу с 11 июля 2024 года.

В частности, отечественному бизнесу разрешили возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику. Условием для проведения такой операции является то, что гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство или гарантом или поручителем по такому обязательству является международная финансовая организация (МФО). Кроме того:

бизнес сможет переводить средства в пользу иностранных компаний , в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины;

, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины; резиденты получили возможность переводить средства по предоставленным ими гарантиям или поручительствам , обеспечивающим выполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам и займам;

, обеспечивающим выполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам и займам; унормировал возможность резидентов-заемщиков покупать иностранную валюту для ее резервирования по кредитному договору с МФО.

Кроме того, был расширен перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за границей волонтеры. К указанному перечню добавили:

комплектующие для БПЛА (коды УКТВЭД – 8407, 8526, 8529, 8537, 8542, 8543, 8807, 9004, 9013-9015, 9027);

(коды УКТВЭД – 8407, 8526, 8529, 8537, 8542, 8543, 8807, 9004, 9013-9015, 9027); термоодеяла и термогрелки (коды УКТВЭД – 2915, 3824, 3920).

Сейчас они имеют возможность ежемесячно покупать и переводить за границу валюту в эквиваленте до 400 тыс. грн с целью приобретения определенных НБУ товаров для повышения обороноспособности Украины, или без ограничений рассчитываться за них гривневыми карточками. В список входят:

оптические приборы для наблюдения и тепловизоры;

рации;

защитная одежда и бронежилеты;

каски и шлемы;

военная и тактическая форма;

военная и тактическая обувь;

беспилотные летательные аппараты;

спальные мешки;

средства для оказания медицинской помощи;

Вдобавок нерезидентам разрешили вносить благотворительные взносы на территории Украины в гривне на счета государственных органов и благотворительных фондов. Раньше они могли совершать только валютные переводы.

Еще Нацбанк разрешил физлицам возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве. Это позволит украинским мигрантам выполнять свои обязательства перед полномочными органами иностранных государств и предотвратить ухудшение условий предоставления помощи.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о масштабной валютной либерализации, проведенной Национальным банком в мае. В частности, была обеспечена возможность бизнеса покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг.

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