НБУ кардинально переписал валютные правила: таких изменений не было с начала полномасштабной войны

В Украине Национальный банк провел самую масштабную с начала полномасштабной войны валютную либерализацию. Для бизнеса с 4 мая была снята большая часть валютных ограничений.

"Национальный банк Украины внедряет крупнейший пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. Целью этих изменений является улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержка возобновления экономики и содействия притоку новых инвестиций в страну", – говорится на сайте НБУ.

Подавляющее большинство изменений вступят в силу с 4 мая 2024 г., только возможность репатриировать новые дивиденды заработает с 13 мая 2024 г. Во-первых, отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг.

НБУ обеспечивает возможность бизнеса покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг. В связи с этими изменениями теряет свою актуальность постановление Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2022 года №153 "Об отдельных вопросах обеспечения осуществления импорта".

Кроме того, НБУ обеспечил возможность бизнеса покупать валюту и переводить средства за границу для оплаты аэропортовых и портовых сборов, штрафов, а также членских взносов. Это связано с тем, что вышеупомянутое постановление Правительства Украины также частично содержит соответствующие операции.

Предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленным по результатам деятельности за период, начинающийся с 1 января 2024 года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала. Национальный банк установил ежемесячный лимит для репатриации "новых" дивидендов на уровне 1 млн евро в эквиваленте. Контроль за соблюдением этой нормы будет обеспечиваться благодаря автоматизированной информационной системе НБУ "Е-лимиты".

Юридические лица и физические лица-предприниматели будут иметь возможность переводить средства за границу для расчетов по договорам лизинга/аренды без дополнительных ограничений по предмету лизинга/аренды, а также дать заключение договора. Ранее такое разрешение распространялось только на лизинг/аренду транспортных средств.

НБУ упрощает условия для покупки валюты резидентами с целью обслуживания и возврата "новых" внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за рубежа после 20 июня 2023 г. на счета заемщиков в украинских банках.В частности, с трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования "новым" кредитом, за достижение которого разрешается покупать иностранную валюту для погашения такого кредита. Соответственно, запрет покупать валюту для погашения "новых" кредитов будет применяться исключительно для погашения краткосрочных кредитов сроком до одного года.

НБУ позволит бизнесу покупать иностранную валюту для уплаты процентов по "новым" кредитам, независимо от срока пользования кредитом.Все это будет способствовать увеличению возможностей украинского бизнеса привлекать новые внешние кредиты не только от официальных партнеров, но и от частных инвесторов. , предоставлена возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам.

Резиденты-заемщики будут иметь возможность переводить средства за границу для оплаты процентных платежей по "старым" внешним кредитам, которые в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года. В пределах одного договора для просроченных (по состоянию на 01 мая 2024 года) процентных платежей предоставлена возможность переводить не более 1 млн евро в эквиваленте за один календарный квартал.

НБУ позволит представительствам международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний покупать и переводить иностранную валюту за границу на счет нерезидента – юридического лица, чьи интересы эти представительства представляют в Украине. Ежемесячный лимит для проведения таких операций (одним представительством одной компании) установлен на уровне 5 млн. евро в эквиваленте. Такие изменения, в частности, поспособствуют дальнейшему развитию безналичных расчетов в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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