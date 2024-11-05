Украинцам разрешили изменять реквизиты карт єВідновлення: как это сделать

В некоторых ситуациях украинцам, которые подали заявку на получение помощи по государственной программе єВідновлення, нужно изменить реквизиты карты. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг или сделать это онлайн.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. В учреждении объяснили, что реквизиты карты нужно изменить, если банк отказывает в проведении платежа – это случается, когда карта была заблокирована до зачисления средств или в реквизитах была допущена ошибка.

Как изменить реквизиты карты єВідновлення, зависит от того, как было подано заявление. Это можно сделать тремя разными способами:

заявление было подано через приложение Действие: заявление об отклоненном платеже поступит в приложение, где можно сразу изменить реквизиты;

заявление было подано через портал Действие: уведомление поступит на почту, после чего заявитель должен авторизоваться на портале в своем пользовательском кабинете и изменить реквизиты в ранее поданном заявлении;

заявление было подано лично через ЦНАП (лично или законными или уполномоченными представителям): нужно повторно обратиться в ближайший ЦНАП и изменить реквизиты.

Программа єВідновлення в Украине: что известно

Напомним, что программа єВідновлення – это инициатива, которая позволяет украинцам, потерявшим свои дома из-за войны, получить сертификаты на возмещение стоимости разрушенного жилья. Эти сертификаты покрывают определенную сумму в зависимости от оценки потерь. Денежные средства можно использовать для покупки нового жилья.

Владельцы сертификатов єВідновлення могут использовать их для покрытия первого взноса за ипотеку в программе есть Обитель, а остальную сумму взять в кредит на выгодных условиях. Кредитная ставка зависит от льготной категории и может составлять 3% или 7%, что делает программу еще более привлекательной для многих украинцев.

Максимально возможная сумма выплат на восстановление поврежденного в результате боевых действий жилья составляет 500 тыс. грн. за дом и 350 тыс. грн. за квартиру. В настоящее время согласовано свыше заявок 73 тысяч украинских семей и выдано более 11 тыс. жилищных сертификатов за уничтоженное или разрушенное жилье общей стоимостью 17,2 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы, которые потеряли жилье из-за войны, могут использовать сертификат. Это упрощает процесс приобретения нового жилья и поддерживает восстановление жилищного фонда страны.

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