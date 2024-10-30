В Украине переписали цены на землю: в каких областях самая высокая стоимость гектара

Цены на землю сельскохозяйственного назначения в Украине растут, и эта тенденция, вероятно, сохранится в 2025 году. Ограниченное количество качественных участков и высокий спрос способствуют дальнейшему подорожанию земель, самые высокие цены зафиксированы в Винницкой и Хмельницкой областях.

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Об этом участники рынка земли и эксперты рассказали в комментарии СМИ. В среднем с начала года стоимость земельного участка повышается на 5-10% в долларах.

Коммерческий директор компании "Твой Круг" Егор Лесничий отмечает, что рынок сельскохозяйственных земель в 2024 году остается достаточно стабильным с тенденцией к умеренному росту. Хотя значительного повышения цен за год не наблюдалось, средняя стоимость гектара продолжает расти на 5-10% в зависимости от региона. Он подчеркивает, что даже военные действия и вызовы, связанные с мобилизационными процессами, не смогли существенно остановить рост цен, поскольку открытие рынка земли для юридических лиц добавило новых покупателей, включая инвестиционные компании, рассматривающие землю как перспективный актив.

"Несмотря на риски и сложную экономическую ситуацию, в частности в результате войны, мы видим устойчивый спрос на сельскохозяйственные земли со стороны аграриев и инвесторов. Конкуренция за лучшие участки способствует сохранению восходящего ценового тренда", – отмечает Лесничий в комментарии.

По словам Владимира Радько, руководителя проекта Concorde Capital Kupy Pay, земельные участки в центральных регионах Украины, таких как Винницкая и Хмельницкая области, пользуются наибольшим спросом среди инвесторов. Цена гектара здесь достигла самых высоких отметок – до 3100 долларов за гектар, что является одним из самых высоких показателей в Украине.

В то же время в прифронтовых областях, таких как Сумская и Черниговская, цены остаются значительно ниже из-за высокого риска. Покупочный интерес в этих регионах сохраняется благодаря более доступной цене на землю – около 1100 долларов за гектар, позволяющей инвесторам компенсировать риски и получить более высокую доходность на вложенные средства.

"Цена земли формируется с учетом рисков – там, где ситуация более стабильная, растет стоимость за счет конкуренции. В прифронтовых регионах земли продают по заниженным ценам, и поэтому они становятся интересными для инвесторов, готовых рисковать", – комментирует Радько.

По мнению участников рынка, ценовой тренд на земле сельскохозяйственного назначения продлится в 2025 году, особенно в центральных регионах Украины. Эксперты прогнозируют, что земля в этих областях может прибавить в стоимости еще 8-10% в долларах, а в гривнах это может составить 15-20% из-за инфляционных процессов и ограниченного предложения качественных участков. Рост цен также будет стимулировать высокие цены на сельхозпродукцию, что позволяет аграриям вкладывать средства в приобретение новых участков.

На фоне этого еще одним стимулом для роста стоимости являются аукционы на аренду государственных земель, которые показали готовность аграриев платить больше за аренду. В частности, при краткосрочных договорах аренды ставки выросли на 20-50%, что дает ожидание пересмотра долгосрочных договоров в сторону увеличения арендной платы. Государство также интересуется ростом рыночной стоимости, поскольку это позволит больше зарабатывать от арендной платы и налогов, привязанных к стоимости земли.

Как сообщал OBOZ.UA, первые онлайн-аукционы по субаренде государственных земель открыли доступ к прозрачному рынку, и уже на первом этапе цены выросли в 8 раз, что обеспечит государству дополнительные миллиардные поступления. Новая система позволит всем желающим участвовать в торгах и получать землю по честным условиям.

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