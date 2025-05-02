В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться

В Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. В єкспертной среде считают, что в мае он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. В то же время, на понедельник 5 мая же Нацбанк обновил его до 41,71 грн, что сразу на 12 коп. выше текущего (который будет действовать и на выходных).

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Как рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, в целом, в мае на валютный рынок будет влиять ряд экономических факторов. В частности:

направленная ​​на укрепление гривни монетарная стратегия НБУ;

осуществление регулятором валютных интервенций "с целью снижения разрыва между спросом и предложением иностранной валюты".

Кроме того, подчеркнула она, не исключено, что на курсовые показатели может повлиять подписание соглашения с США о полезных ископаемых. Однако, отметила эксперт, "сейчас трудно прогнозировать, что будет содержаться в тексте соглашения".

"Существенным фактором, влияющим на курс, есть текущее состояние экономики Украины. Кроме того, на валютный рынок могут влиять факторы, напрямую связанные с военным положением: течение боевых действий; нанесеный экономический ущерб от действий врага; путь к миру и "цена" за мир", – рассказала Мустафаева.

Что будет с курсом доллара в банках и обменниках

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на следующей неделе (5-11 мая) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн.

В то же время, вечером 2 мая банки определили курс валюты в средние 41,3/41,9 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,97/41,57 грн (покупка/продажа). Таким образом:

в банках ожидается снижение курса как в покупке, так и в продаже;

в обменниках – рост в и покупке, и в продаже.

В целом же, отметил он, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться "весьма обнадеживающей". Ведь:

с одной стороны, курсовые колебания будут происходить без сюрпризов;

с другой – на рынке спрос и предложение будут уравновешены благодаря своим влияниям.

"Грядущая неделя будет достаточно спокойной, уравновешенной. Сейчас экономические факторы способствуют тому, чтобы курсовые показатели не "безумствовали", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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