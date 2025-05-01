Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара: к чему готовятся банки

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (5-11 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. В то же время вечером 1 мая они покупают доллар по среднему курсу 41,25 грн, а продают по 41,85 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке, при росте в продаже.

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В обменниках же ожидается рос курса – причем как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,2-41,6.

Вечером 1 мая они покупают доллар в среднем по 41,05 грн. А продают по 41,56 грн.

"На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться весьма обнадеживающей. С одной стороны курсовые колебания будут происходить без сюрпризов. С другой – на рынке спрос и предложение будут уравновешены благодаря своим влияниям", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается: благодаря этому регулятор может несколько ослабить свое влияние на курсообразование, сократив объем валютных интервенций. Это, отмечается, может привести к тому, что "формирование курсов будет происходить естественным путем".

"Грядущая неделя будет достаточно спокойной, уравновешенной. Сейчас экономические факторы способствуют тому, чтобы курсовые показатели не "безумствовали", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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