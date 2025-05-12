В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара: дан прогноз

В мае в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозу, он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. В то же время, на 13 мая же Нацбанк обновил его до 41,54 грн, что на 1 коп. ниже текущего.

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Как рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, направленная ​​на укрепление гривни монетарная стратегия НБУ будет одним из факторов, определяющих ситуацию на валютном рынке Украины в мае. А кроме того:

Осуществление регулятором валютных интервенций – "с целью снижения разрыва между спросом и предложением иностранной валюты".

Состояние экономики Украины.

"Кроме того, на валютный рынок могут влиять факторы, напрямую связанные с военным положением. В частности, течение боевых действий; нанесеный экономический ущерб от действий врага; путь к миру и "цена" за мир", – рассказала Мустафаева.

Как менялся официальный курс доллара в Украине в мае

1 мая официальный курс составлял 41,47 грн – на 9 коп. ниже, чем 30 апреля.

5 мая (первый рабочий понедельник месяца) официальный курс составил 41,71 – на 24 коп. выше, чем в начале месяца.

12 мая (начало новой рабочей недели) – 41,55 грн, на 16 коп. ниже.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, в финансовом секторе не советуют вкладываться в доллар. Ведь из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа доверие к американской валюте подорвано.

Как рассказал экономический эксперт Сергей Фурса, сейчас, несмотря на то, что "все ожидают мирового финансового кризиса", американские активы не рассматриваются как надежные. Притом что раньше все было наоборот.

А потому, по мнению Фурсы, лучше всего украинцам вкладывать свои сбережения в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Он объяснил:

Нацбанк "будет весь год держать курс фиксированным - к доллару по крайней мере".

Доходность ОВГЗ в 16% годовых "де-факто будет долларовой доходностью", что частично или полностью компенсирует движение курса американской валюты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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