В Украине отсрочили Евро-6 и появились новые льготы: президент подписал изменения в Таможенный и Налоговый кодексы

Президент подписал законы, продолжающие льготы на ввоз военных товаров и поддерживающие волонтерство и бизнес. Среди изменений – освобождение от таможенных пошлин для компонентов боеприпасов, льготы для БПЛА и отсрочка экологических стандартов Евро-6 до 2027 года.

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Об этом сообщила Верховная рада Украины (ВРУ). Главной целью законов стало обеспечение необходимых условий для укрепления обороноспособности Украины. Принимаемые нормы предоставляют льготы для ввоза ключевых товаров военного назначения, таких как:

беспилотные летательные аппараты (БПЛА);

приборы ночного видения;

антидроновые ружья;

переносные радиостанции и другое оборудование, перечень которого закреплен в "Заключительных положениях" Таможенного кодекса.

Это означает, что ввоз таких товаров больше не обременяется таможенными платежами, что позволит снизить затраты на их приобретение и ускорить обеспечение армии современной техникой. Отдельно следует отметить льготы для ввоза компонентов, необходимых для производства боеприпасов и снарядов. Украинские предприятия получили возможность импортировать материалы без таможенных платежей, что значительно удешевит и упростит их производство.

Еще одним важным нововведением явилось расширение льгот на составляющие для всех типов беспилотных систем. Это касается не только БПЛА, но и наземных и водных беспилотников. Такой подход открывает новые возможности предприятиям оборонной сферы.

Отсрочка внедрения стандартов Евро-6

Законы предусматривают отсрочку перехода на экологические стандарты Евро-6 для специальных транспортных средств до 1 января 2027 года. Это решение позволяет:

избежать дополнительных затрат на обновление автопарка для бизнеса и государственных структур;

обеспечить доступ к более дешевой технике, которая не соответствует этим стандартам, но остается функциональной.

Ранее эти требования должны вступить в силу уже с 2025 года, но их отсрочка уменьшит финансовое давление на ключевые отрасли экономики.

Поддержка волонтерства и благотворительности

Законы уделяют большое внимание поддержке волонтеров и благотворительных организаций, которые стали важной частью помощи вооруженным силам Украины и пострадавшим от войны. В частности:

освобождение от НДФЛ: средства, собранные волонтерами и переданные в пользу благотворительных фондов, больше не облагаются налогом. Это стимулирует граждан к более активному участию в благотворительности;

средства, собранные волонтерами и переданные в пользу благотворительных фондов, больше не облагаются налогом. Это стимулирует граждан к более активному участию в благотворительности; сохранение статуса неприбыльных организаций: организации могут помогать военным и их семьям, не рискуя утратить статус неприбыльных;

организации могут помогать военным и их семьям, не рискуя утратить статус неприбыльных; льготы для работников неприбыльных организаций: им разрешается предоставлять дополнительные блага в пределах 5% годового дохода организации.

поддержка кинематографа: продлено действие льгот на освобождение национальных фильмов от НДС до окончания военного положения;

продлено действие льгот на освобождение национальных фильмов от НДС до окончания военного положения; дерегуляция рынка подержанных авто: отменяются требования к оценке таких транспортных средств, что упрощает их продажу и регистрацию;

отменяются требования к оценке таких транспортных средств, что упрощает их продажу и регистрацию; фискализация игорного бизнеса: введение полной фискализации в данной сфере увеличивает прозрачность и контроль за доходами.

Президентское подписание законов №4143-IX и №4144-IX означает продление поддержки ключевых секторов экономики и общества в условиях военного положения. Военная сфера получит более дешевые ресурсы для производства техники и боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине Кабмин утвердил перечень энергетического оборудования и других товаров, освобождаемых от НДС (налог на добавленную стоимость) и ввозной пошлины. Это будет способствовать более быстрому восстановлению поврежденной энергетической системы и обеспечению стабильного энергоснабжения.

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