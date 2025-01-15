В Украине откажутся от доллара и перейдут на евро: в НБУ рассказали, как это будет происходить

Евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты в Украине. При этом резкого перехода не будет – в Нацбанке обещают: все произойдет медленно и незаметно. В то же время озвучивать конкретные сроки такого перехода там не стали.

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Так, по словам первой заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой, сейчас не лучшее время отвязывать курс гривни от доллара ради перехода на евро. Ведь страна находится в войне.

"Сейчас, в период вызовов, связанных в первую очередь с войной, которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно это не лучшее время ... Мы будем избегать любых шоков", – сказала Рожкова.

При этом она подчеркнула: сам же переход с доллара на евро пойдет на пользу украинской экономике. В частности, отметила Рожкова, в разрезе стремления Украины войти в Евросоюз.

"Учитывая наш курс к евросообществу, это точно реальность, которая произойдет. Если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводится большинство операций. Поэтому это неотвратимое будущее. Как и наше членство в Европейском Союзе", – отметила первая замглавы НБУ.

Впрочем, подчеркнула она, о конкретных сроках перехода речь не идет. "Когда и как (это произойдет. – Ред.) - это другой вопрос", – резюмировала Рожкова.

Украина не будет переходить на евро

Ранее же в НБУ сообщали, что рассматривают возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара. Главная причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

Однако как и сейчас, тогда отмечалось: в ближайшее время этого не произойдет. Ведь хотя переход украинской экономики на евро перспективен, пока это остается на уровне стратегических планов. И реальные сроки определить трудно.

Причин этого, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, несколько. В частности:

Полномасштабная война.

"Вряд ли такое решение будет принято в ходе активных боевых действий", – рассказали банкиры.

Зависимость импортно-экспортных отношений от доллара как основной мировой валюты.

70% таких расчетов проводится именно в долларах.

Традиционная привязанность бюджета и макроэкономических прогнозов к курсу доллара.

Статус доллара как главной мировой валюты.

"Поэтому, на мой взгляд, переход на евро – долгосрочная стратегия. Реализация которой будет зависеть от ряда важных обстоятельств", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В то же время, отметил он, интеграция в ЕС действительно будет предусматривать некоторые изменения в монетарной политике. И, возможно, именно присоединение к ЕС "станет отправной точкой к возможной "привязке" к европейской валюте".

"Однако опять же все будет зависеть от объемов торговли с ЕС. Если европейские рынки для украинского экспорта станут основными, такой переход будет логичным и экономически мотивированным", – резюмировал банкир.

В то же время аналитики "Минфина" отмечали: несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, переход на евровалюту не планируется. Причем ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Ведь среди прочего таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Также отмечается: пока нет единого мнения о том, насколько такой шаг является эффективным для стран с неустойчивой демократией и неразвитыми рынками. К которым относится и Украина.

"Кризисы [в таких странах] часто обладают внутренней политической природой. А стандартным методом абсорбции валютных и финансовых шоков, вызванных кризисом, является именно девальвация национальной валюты, чего нельзя делать после вхождения в зону евро", – объясняют авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) не пройдет одномоментно – для этого понадобится некоторое время. Дело в том, что сейчас страна находится только в процессе имплементации законодательства в европейские законодательные нормы, регулирующие банковскую сферу – в т.ч. межгосударственные переводы.

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