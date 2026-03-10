В Украине окончательно провалили налоговый закон, который требовал МВФ: что будет дальше

Верховная Рада во второй раз голосования против так называемого "налога на OLX "– то есть правительственного законопроекта который предусматривал налогообложение цифровых платформ, что было требования Международного валютного фонда(МВФ). Вместо него теперь правительство разработает новый законопроект, который будет включать эту и ряд других налоговых инициатив.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Законопроект №14025 поддержали лишь 168 народных депутатов. В январе Рада провалила голосование впервые.

Что будет дальше

Налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, как и ряд других непопулярных инициатив является требованием МВФ для 4-летней программы расширенного финансирования на $8,1 млрд. Они являются обязательными для выполнения Украиной и прописаны в меморандуме, подписанном с фондом.

Поэтому теперь, по словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), Кабмин должен демонстрировать МВФ выполнение этих обязательств и зарегистрировать новый комплексный законопроект (нардеп называет его "one big beautiful bill"), который будет включать:

налогообложение доходов с онлайн-платформ ;

; отмену льготы для посылок менее 150 евро ;

; введение 5% военного сбора после военного положения ;

; введение НДС для ФЛП.

Требования МВФ

В феврале Совет директоров Международного валютного фонда утвердил для Украины новую программу расширенного финансирования на 8,1 млрд долларов. Структурные маяки, выполнить которые Украина обязалась в обмен на финансовую помощь, имеют четкий срок выполнения.

В частности, до конца марта Украина должна была принять пакет налоговых мер на 2026-2027 годы – их частично планируют включить в будущий правительственный законопроект. Кроме этого, в Украине должны назначить нового постоянного главу таможни (с 1 февраля 2023 года Гостаможслужба имеет только и.о. главы – Сергея Звягинцева).

Как уже сообщал OBOZ.UA, 3 марта Украина получила первый транш финансовой помощи от МВФ в размере 1,5 млрд долларов. Средства направят на финансирование приоритетных расходов госбюджета и поддержку макрофинансовой стабильности. В 2026 году предусмотрены еще три транша после пересмотров программы – 1 июня, 1 сентября и 1 декабря.

