В Украине обновили правила проезда в автобусах: как изменения повлияют на пассажиров и перевозчиков

В Украине приняли постановление, которое обязывает перевозчиков вносить все нерегулярные автобусные поездки в электронную систему и признает электронный билет официальным подтверждением договора о перевозке. Изменения направлены на учет маршрутов, прекращение маскировки регулярных рейсов под нерегулярные и защиту пассажиров в случае страховых случаев.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Правительство Украины приняло важное постановление, которое меняет правила игры в сфере пассажирских автобусных перевозок.

Документ направлен на ликвидацию теневых схем, упорядочение нерегулярных перевозок и внедрение современных цифровых механизмов учета и контроля. Постановление вносит ряд важных изменений в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Основные из них:

контроль нерегулярных перевозок;

Часто случается, что перевозчики, работающие по регулярным маршрутам, маскируются под "нерегулярные" рейсы, чтобы избегать налогов, разрешений и проверок. Теперь каждая нерегулярная перевозка должна быть зарегистрирована в Едином комплексе информационных систем (ЕКИС), это позволит четко видеть, кто и когда осуществляет поездки, и предотвратить нелегальную регулярность.

цифровая фиксация маршрутов;

Все факты перевозок будут фиксироваться в системе. Такая тактика позволит выявлять систематические нарушения, когда нерегулярные перевозки происходят по одному маршруту и в то же время – фактически как регулярные рейсы.

электронный билет = договор перевозки;

Отныне электронный билет официально признан подтверждением заключенного договора между перевозчиком и пассажиром. Это означает, что в случае страхового случая пассажир будет иметь документ, доказывающий, что он воспользовался услугой перевозки.

информация о страховании в салоне автобуса.

Все автобусы теперь должны размещать в салоне информацию о наличии страхования ответственности перевозчика перед пассажирами, это повышает прозрачность и безопасность.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Сергея Деркача, главная цель - ликвидировать злоупотребления и создать равные условия. "Ключевое - не может быть ситуации, при которой регулярные перевозки выполняются без надлежащих на то разрешений и не платя налоги. Именно поэтому мы вводим цифровые механизмы контроля... Реализуем последовательные шаги для создания справедливых условий для легальных перевозчиков", – отметил он.

Ожидается, что это нововведение позволит отслеживать регулярность маршрутов и не допустить "теневого" дублирования лицензированных рейсов. Ведь сегодня такие схемы вредят официальным перевозчикам, которые платят налоги, и создают недобросовестную конкуренцию. Постановление вступает в силу через три месяца после официальной публикации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европарламент продлил действие транспортного безвиза для Украины до конца 2025 года, что позволяет беспрепятственно осуществлять грузовые перевозки между Украиной и ЕС (Европейский Союз). В то же время появились новые требования - водители должны иметь соответствующие документы, а на транспорте обязательно должна быть специальная наклейка, подтверждающая право пользования преимуществами соглашения.

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