Европарламент продлил "транспортный безвиз" с Украиной, но с новыми условиями: что изменится для водителей

Европарламент продлил действие транспортного безвиза для Украины до конца 2025 года, что позволяет беспрепятственно осуществлять грузовые перевозки между Украиной и ЕС (Европейский Союз). В то же время появились новые требования – водители должны иметь соответствующие документы, а на транспорте обязательно должна быть специальная наклейка, подтверждающая право пользования преимуществами соглашения.

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Об этом официально сообщается на сайте Европарламента. Решение было поддержано 488 евродепутатами на пленарном заседании в Страсбурге, против высказались 137, а еще 34 воздержались.

Соглашение, впервые подписанное в июне 2022 года, стало ответом ЕС на полномасштабное вторжение России в Украину. Оно позволило осуществлять грузовые перевозки без специальных разрешений и существенно облегчило логистику как для гуманитарной, так и для коммерческой продукции. Именно это соглашение обеспечило непрерывные поставки топлива, медицинских средств, продовольствия и открыло путь для украинского экспорта - в частности зерна, стали, руды на европейские и мировые рынки.

Вместе с продлением соглашения Европарламент внес ряд новых требований, направленных на урегулирование рынка перевозок и защиту интересов государств-членов ЕС. Отныне все украинские водители, осуществляющие международные перевозки, должны иметь при себе документы, подтверждающие легальность поездки - в частности указание на то, что даже пустой транспорт движется в пределах транзитного или двустороннего маршрута.

Кроме документов, на лобовом стекле транспортного средства обязательно должна быть специальная наклейка. Она удостоверяет, что автомобиль подпадает под действие соглашения. Ее отсутствие может трактоваться как нарушение и приводить к штрафам или запрету на въезд.

Также в соглашение внесено так называемое "защитное предостережение" – возможность временно приостановить действие соглашения в отдельных регионах ЕС, если будут зафиксированы серьезные нарушения местного рынка перевозок, вызванные действием этого соглашения. Новые правила также ужесточают требования к операторам перевозок.

В частности, речь идет о борьбе с фальсификацией документов, нарушением правил дорожного движения и избежанием контроля. Такой подход позволяет сохранить доверие со стороны европейских партнеров и обеспечить равные условия конкуренции.

Несмотря на решение Европарламента, новую редакцию соглашения еще должен утвердить Совет Европейского Союза. Это финальный шаг в законодательной процедуре, после чего обновленные условия официально вступят в силу.

С момента подписания в 2022 году транспортный безвиз оказался критически важным для Украины. По данным Еврокомиссии, экспорт из Украины в страны ЕС вырос почти на две трети, а объемы импорта увеличились примерно на 300 тыс. тонн ежемесячно.

Это позволило частично компенсировать логистические потери, вызванные блокадой морских портов. Кроме ЕС, подобные соглашения Украина подписала также с Черногорией, Турцией, Молдовой, Норвегией и Северной Македонией, что создает единое европейское пространство грузоперевозок для украинских компаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Еврокомиссия намеренно задерживала работу над долгосрочным торговым соглашением с Украиной. В ЕС не хотели спровоцировать протесты фермеров, которые могли бы повлиять на результаты президентских выборов в Польше и Румынии.

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