В Украине обновили курс доллара: какую выставили стоимость

Наличный курс доллара на черном рынке переписали. По состоянию на утро 21 июля, покупают валюту по 37,1 грн, что на 1 коп. дороже, чем днем ранее. Продают по 37,2 грн – дороже на 2 коп.

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В банках же наличный курс замер. Уже 2 день он остается на уровне 36,7/37,3 грн (в покупке/в продаже).

Серди больших учреждений дороже всего покупают американскую валюту Прокредит Банк – 36,8 грн, а также ПУМБ – 36,75 грн. Дешевле всего – OTP Bank, 36,15 грн.

Самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 37,6 грн, а также Прокредит Банк и ПУМБ – 37,5 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 37,15 грн, и Райффайзен Банк – 37,2 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Чего ожидать

По прогнозам, стабильным – на уровне 36,7-37,3 грн – курс доллара будет по крайней мере, до конца июля. Причин для девальвации гривни не возникло даже на фоне решения России выйти из зерновой сделки.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, Украина ищет способы продолжить поставки по Черному морю без согласия РФ, а также работает над увеличением объемов экспорта по альтернативным маршрутам. А потому экономических причин, которые могли бы как-то "шатнуть" валютный рынок, нет.

Остальные экономические факторы уверенно играют в пользу гривни, отмечает банкир. Что будет поддерживать стабильность украинской валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Нацбанке заявили, что могут отменить фиксированный курс доллара до окончания войны. Однако для этого нужно выполнение ряда условий.

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