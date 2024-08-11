В Украине начали менять деньги: что украинцам делать со старыми гривнями

НБУ ввел в оборот новые купюры гривни. Цель – заменить ими старые банкноты. Впрочем, специально обменивать деньги украинцам не надо: замена старых денег на новые будет происходить естественным путем.

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Об этом сообщили в регуляторе. Там отметили: 8 августа в обращение ввели новые банкноты номиналом 500 и 1 000 грн.

Кроме того, с 23 августа будут запущены купюры в 50 грн. А с 2025 года:

200;

20;

100 грн.

Как выглядят новые гривни

На новых купюрах в правой верхней части на оборотной стороне размещен патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям слава!". Все остальные элементы дизайна и защиты соответствуют банкнотам:

500 грн – образца 2015 года;

50 и 1 000 грн – образца 2019 года.

Кроме того, на лицевой стороне модифицированных банкнот размещена подпись председателя НБУ Андрея Пышного. На оборотной – год выпуска.

"Они обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей. И зачисления на счета", – отметили в Нацбанке.

Специально менять деньги не нужно

В то же время, подчеркнули в НБУ, украинцам не нужно специально обменивать банкноты старого образца на новые. Дело в том, что модифицированные банкноты гривни будут заменять купюры образцов 2014-2019 годов, имеющих признаки износа, естественным путем – во время проведения расчетных и прочих операций.

"Модифицированные банкноты будут выпускаться в рамках планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного оборота необходимыми объемами наличных денежных средств соответствующих номиналов. И повышения качества денежной наличности", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также НБУ ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена войскам связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.

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