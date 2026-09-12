В Украине могут повысить один из важнейших налогов: средства направят на компенсации бизнесу

В Украине рассматривают возможность временно повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на 1% — до 21%. Полученные средства предлагают направить на компенсацию бизнесу за производственные и складские объекты, разрушенные в результате войны.

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Об этом шла речь во время встречи представителей бизнеса с правительством, рассказал Latifundist.com на условиях анонимности участник встречи. По его словам, сначала рассматривалась возможность повышения НДС на 2%, однако в ходе обсуждения предложили ограничиться одним процентом. При этом окончательного решения пока нет.

"Это пока на уровне идеи, на уровне принятия решений. Хотели поднять НДС на 2%. Мы отбили это, сказав, что это уже слишком существенно, давайте хотя бы 1%. И, опять же, не все сейчас поддерживают эту идею", — отметил он.

В случае введения дополнительного 1% НДС предлагается четко определить, что повышенная ставка будет действовать только в течение военного положения.

Участник встречи пояснил, что дополнительные поступления должны быть направлены не на текущие государственные расходы, а на поддержку бизнеса, который теряет активы из-за военных действий. Речь идет прежде всего о производственных и складских помещениях.

Согласно предложенной модели компания – плательщик НДС сможет застраховать производственные или складские активы, уплатив 2% от их стоимости. Страхование не будет распространяться на товары в обороте и сырье.

Максимальный размер компенсации для одной компании предлагается установить на уровне $10 млн. Таким образом, для страхового покрытия на $10 млн платеж составит $200 тыс. Возмещению будут подлежать только фактически понесенные убытки.

Предполагается, что механизм будет работать через страховые компании и специальный фонд. По словам спикера, Украина должна привлечь для него около $1 млрд, еще $1 млрд ожидается в виде софинансирования от международных партнеров. Одним из источников украинской части финансирования рассматривается дополнительный 1% НДС.

Как ранее писал OBOZ.UA, Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн налогов. Женщина, как установила налоговая проверка, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что её данные, вероятно, были украдены и на упомянутой платформе она не зарабатывала.

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