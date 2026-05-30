Украинка заявила, что ее данные украли для регистрации на OnlyFans: ее заставили доплатить 346 тыс. грн налогов

Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы (ГНС) в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн налогов. Женщина, как установила налоговая проверка, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что ее данные, вероятно, украли и на упомянутой платформе она не зарабатывала.

Соответствующее решение суд принял 15 мая 2026-го. Отметим, ГНС получает данные о доходах, которые получают украинцы на OnlyFans. После налоговики направляют требования украинцам: доплатить налоги с полученных доходов.

И хотя ответчица заявила, что не работала на упомянутой платформе, ей все равно прислали сообщение о необходимости уплатить налоги.

"Ответчица отмечает, что не создавала учетной записи на платформе OnlyFans и не получала доходов от деятельности через указанную платформу. Также указывает, что ее персональные данные могли быть использованы третьими лицами без ее ведома и согласия. Кроме того, ответчик отмечает, что не открывала никаких счетов за рубежом", – говорится в материалах дела.

Суд не рассматривал вопрос правомерности начисления налога, потому что "вопрос правомерности начисленных контролирующим органом денежных обязательств не охватывается предметом данного иска". Налоговые уведомления оформили правильно, поэтому женщину обязали доплатить 346 тыс. грн налогов в бюджет.

Налоги с OnlyFans могли бы принести бюджету в 20 раз больше денег

Если бы украинские авторы контента на платформе OnlyFans полностью платили налоги с заработанных средств, государственный бюджет, по подсчетам медиа, только за 2023 год мог бы получить около 953 млн грн НДФЛ и военного сбора. Фактически же поступило лишь 48,1 млн грн – почти в 20 раз меньше.

Основной причиной недоплат называют самеризики уголовного преследования за изготовление порнографического контента. Из-за этого создатели контента декларируют лишь около 5% своих доходов, полученных через OnlyFans.

Нынешняя редакция 301 ст. УК Украины – рудимент еще со времен Советского Союза, который позволяет обогащаться отдельным взяточникам. Еще раз подчеркнем, что речь идет о легализации контента, который изготовлен исключительно с участием совершеннолетних и при их сознательном согласии.

