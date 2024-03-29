НБУ расширил использование евро: что предусматривают изменения

Национальный банк внес изменения в публикацию данных статистики внешнего сектора – теперь они будут предоставляться также в евро и гривне. До этого же все данные подавались в долларах.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

такая практика согласуется с евроинтеграционным продвижением Украины;

расширение публикаций данных является отражением "высокого удельного веса евро по внешним операциям, который продолжает расти".

"Публикация данных основных продуктов статистики внешнего сектора в евро осуществляется практически всеми развивающимися странами Евросоюза. Расширение публикаций статистики внешнего сектора в евро и национальной валюте является наилучшей практикой для стран-кандидатов. Так, кандидаты на вступление в Евросоюз, которые приобрели этот статус к 2022 году, уже перешли к публикации данных в евро (кроме Турции)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: НБУ хотел начать публиковать статистику внешнего сектора в евро и гривне еще в 2022 году. Однако этому помешало начало полномасштабной войны.

В то же время, отмечается, статистическое описание данных по-прежнему будет обнародоваться в долларах. Как и их:

анализ;

прогноз.

Курс гривни могут начать считать по евро

В то же время, в Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро. Там отметили:

по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%;

"участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро на межбанке по состоянию на 12 часов, который сейчас есть только для доллара".

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода от доллара к евро как основной валюте курсовой привязки", – говорится в сообщении.

Впрочем, признается, пока валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара "как основной курсообразующей валюты".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ограничения на количество покупаемой иностранной валюты в Украине больше не действуют. Это позволяет людям покупать столько валюты, сколько им нужно, причем как в банках, так и в обменниках.

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