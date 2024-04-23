В Украине количество наличных денег увеличилось на 16 миллиардов: каких гривен в обращении больше всего

В Украине увеличилось количество наличных гривен и монет. На 1 апреля в наличном обращении находилось денег на 780,3 млрд грн – что на 16 млрд грн, или 2,1%, больше, чем в начале 2024 года. Больше всего же в обращении было банкнот номиналом 500 грн, монет – в 10 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: такие темпы роста наличных денег в обращении связаны с сезонными факторами.

"Традиционно в I (январь-март. – Ред.) квартале года рядом с умеренным ростом происходит изъятие наличных из обращения, выпущенное в прошлые периоды. На одного жителя Украины на 1 апреля этого года приходилось 66 банкнот и 179 платежных разменных и оборотных монет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: львиная доля налички в украинском обращении приходится на монеты – однако несмотря на это общая стоимость их номиналов более чем в 100 раз меньше за стоимость номиналов купюр. Так:

монет в обращени (без учета памятных и инвестиционных) находится 14,6 млрд штук на 7 млрд грн;

купюр – 2,7 млрд штук на 773,2 млрд грн.

Каких денег в Украине больше всего

Больше всего, отметили в НБУ, в обращении находится банкнот номиналом 500 грн – 28,3% от общего количества. Монет – в 10 коп., 28,1%.

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн – 4,6%. Монет – в 10 грн, 1,5% от общего количества.

"Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за I квартал 2024 приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 грн. Их количество в обращении выросло почти в 1,1 раза (каждый) по сравнению с началом этого года", – резюмировали в Национальном банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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