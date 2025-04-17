В Украине обновляют правила автогражданки: что изменится и кто будет иметь 100% скидку

В Украине изменят правила автострахования для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны – теперь им будут компенсироваться расходы на автогражданку. До 30 июня 2025 года можно не покупать полис вообще, а с 2025-го получать 100% компенсацию.

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Такие изменения предусмотрены законопроектом №12295-д о компенсации расходов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей (ОСГПО) для ветеранов и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны. За этот документ во втором чтении и в целом 17 апреля проголосовало 285 депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Теперь законопроект должен получить подписи спикера парламента и президента Украины.

Ветераны, рисковавшие жизнью ради государства, теперь смогут уменьшить свои расходы на содержание транспортного средства или вообще избежать их на определенный период. Законопроектом предлагается:

уменьшение страховой премии на 50% для лиц с инвалидностью в результате войны на постоянной основе, это касается авто с объемом двигателя до 2500 см 3 или мощностью электродвигателя до 100 кВт;

компенсация расходов из Госбюджета на период действия военного положения и в течение года после его завершения (начиная с 1 января 2025);

на период действия военного положения и в течение года после его завершения (начиная с 1 января 2025); возможность не заключать ОСАГО до 30 июня 2025 года, при этом в случае ДТП компенсация ущерба будет осуществляться через централизованный фонд защиты пострадавших МТСБУ.

На компенсацию имеют право участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны. Условия получения компенсации:

автомобиль должен находиться в собственности лица, имеющего право на льготу;

лица, имеющего право на льготу; транспорт не может использоваться для коммерческих перевозок;

компенсация действует только для одного автомобиля;

авто должно использоваться исключительно льготником или другим лицом с таким же статусом;

нарушение условий (например, передача управления другим или ложные данные) приводит к потере права на компенсацию в будущем.

Закон также предусматривает предоставление Кабмину полномочий устанавливать порядок и размер компенсации для других категорий, имеющих право на скидку 50%. А также компенсацию ущерба по ДТП лицами без договора ОСАГО (до 30.06.2025) через централизованный страховой резервный фонд МТСБУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине теперь можно снимать транспортные средства с учета, если они временно не используются, что позволяет заключать договоры страхования на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев. Кроме того, водители могут выбирать оператора почтовой связи для доставки документов вместо обязательного сотрудничества с "Укрпочтой".

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