Украинцам переписали правила снятия с учета транспортных средств: что изменится для водителей

В Украине теперь можно снимать транспортные средства с учета, если они временно не используются, что позволяет заключать договоры страхования на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев. Кроме того, водители могут выбирать оператора почтовой связи для доставки документов вместо обязательного сотрудничества с "Укрпочтой".

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД). Нововведения направлены на повышение удобства и гибкости административных услуг для граждан.

Предусматривающие новые правила

снятие транспортного средства с учета при временном неиспользовании: теперь владельцы автомобилей смогут снимать свои транспортные средства с учета, если они временно не используются в дорожном движении на территории Украины. Это значительно упрощает процесс для тех, кто пользуется автомобилем сезонно, например, в сельскохозяйственных работах, или вообще не планирует использовать его в течение определенного времени;

теперь владельцы автомобилей смогут снимать свои транспортные средства с учета, если они временно не используются в дорожном движении на территории Украины. Это значительно упрощает процесс для тех, кто пользуется автомобилем сезонно, например, в сельскохозяйственных работах, или вообще не планирует использовать его в течение определенного времени; выбор оператора почтовой связи для доставки документов: до этого времени доставку водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства и номерных знаков осуществляла только "Укрпочта". Новые изменения позволяют гражданам выбирать из нескольких операторов почтовой связи.

Новые правила открывают дополнительные возможности для граждан. А именно:

упрощенная процедура снятия автомобиля с учета позволит экономить средства на страховании, если транспортное средство временно не используется;

больший выбор операторов почтовой связи позволит гражданам избежать монополии одной компании и получать услуги быстрее.

Нововведения по снятию транспортных средств с учета и доставки документов вступят в силу через 6 месяцев после публикации постановления. Таким образом, водители смогут воспользоваться этими изменениями примерно в июле 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с начала 2024 года в 3,5 раза выросло количество заявлений на услугу снятия с регистрации поврежденного или непригодного к использованию автомобиля. Такую услугу можно получить бесплатно, если автомобиль уже превратился в металлолом или физически уничтожен или сильно поврежден, например, из-за вражеских обстрелов.

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