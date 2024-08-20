В Украине готовят налоги "на Uklon, Glovo и OLX": СМИ узнали о двух планах власти

Министерство финансов предлагает два варианта налогообложения для онлайн-сервисов (например Uber, Uklon и Glovo), а также онлайн-продателей (например OLX): либо платформы будут передавать данные о доходах пользователей для автоматического налога, либо сами будут удерживать и платить налоги. Цель – бороться с неофициальной занятостью и увеличить поступление в бюджет.

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Об этом говорится в материале Forbes. Министерство финансов вместе с народными депутатами рассматривает два основных сценария, которые имеют целью урегулировать деятельность таких платформ и обеспечить поступление налогов в бюджет.

Два возможных сценария налогообложения

Первый сценарий подразумевает, что онлайн-платформы станут своеобразными информационными агентами. Это означает, что они будут обязаны передавать данные о доходах своих пользователей (таксистов, курьеров, арендодателей) в налоговую службу. В этом случае самозанятые лица смогут регистрироваться как самозанятые, открывать специальный счет в банке, с которого автоматически будет списываться 5% от их оборота как налог. Этот подход значительно упрощает работу для самозанятых лиц, поскольку им не придется вести ФЛП или представлять налоговую отчетность.

Второй сценарий, поддерживаемый главой финансового комитета Верховной Рады Данилом Гетманцевым, более жесткий. Он предполагает, что онлайн-платформы будут играть роль налоговых агентов. Это означает, что они будут самостоятельно отвечать за удержание и уплату налогов с заработка своих пользователей. Например, если сервис такси будет перечислять водителю средства по заказу, он сразу будет вычислять из них налоги и уплачивать их в бюджет.

Целью введения новых правил является решение проблемы неофициальной занятости и избежание уплаты налогов в сфере онлайн-услуг. Сейчас многие таксисты и курьеры работают без должной регистрации, что приводит к значительным потерям для бюджета страны. По оценкам аналитиков, только в секторе онлайн-сервисов говорится о возможных дополнительных поступлениях в бюджет в размере 6-7 млрд гривен в год.

Реакция бизнеса

Компании, работающие на рынке онлайн-услуг, таких как Uber, Uklon и Glovo, выразили готовность к изменениям, но подчеркивают необходимость постепенного внедрения новых правил. Они предлагают базировать новые нормы на уже существующем законопроекте №10166, предусматривающем статус самозанятого с пятипроцентным налогом с оборота. Это позволило онлайн-платформам избежать роли налоговых агентов, что, по мнению бизнеса, является более оптимальным решением.

Сейчас правительство и депутаты продолжают обсуждать окончательный вариант изменений в законодательстве. Ожидается, что новые правила налогообложения могут быть приняты уже в ближайшие месяцы, что обеспечит равные условия для всех участников рынка и увеличит поступления в государственный бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут отказаться от введения военного сбора и вместо этого повысить ставку НДС (налог на добавленную стоимость) до 23-24%. Ожидается, что эти изменения принесут дополнительные 125 миллиардов гривен в бюджет до конца 2024 года.

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