В Украине готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ждать в банках и обменниках с понедельника

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (9-15 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. В то же время, вечером 5 сентября банки покупают доллары в среднем по 41,1 грн, а продают по 41,5 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такие же процессы ожидаются в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

прогнозируется, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн;

вечером 5 сентября они определили стоимость валюты в средние 40,97/41,41 грн (покупка/продажа).

В целом же, отмечается, во вторую неделю сентября вряд ли стоит ожидать существенных изменений на валютном рынке. Так, после незначительного курсового движения вверх, произошедшего в конце августа, валютные колебания будут проходить в новых пределах 41,2-41,8 грн на наличном рынке.

"Общая ситуация будет очень напоминать то, что происходило на прошлой неделе. Новые несколько сдвинутые коридоры допустимых валютных колебаний не изменятся", – рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!