В Украине готовятся заметно менять курс доллара: чего ожидать от банков в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (31 октября) он будет находиться в пределах от 41,5 до 42,6 грн. Вечером же 28 октября банки покупают валюту по 41,83 грн, а продают по 42,3 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

Такие же процессы, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается и в обменниках. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,7 до 42,5 грн. Вечером же 28 октября там определили стоимость доллара в средние 41,8/42,34 грн (покупка/продажа).

"Спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару на этой неделе будет находиться в пределах 20-25 копеек. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в 15-20 копеек, но очень оперативно будут менять свои ценники в течение дня, в зависимости от того, что будет происходить на межбанке с курсом безналичного доллара", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, в ближайшую неделю на курсовую ситуацию в Украине будет влиять ряд факторов. Среди них:

Заседания Федеральной резеовной системы США (ФРС, аналог центробанка) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам 29-30 октября.

"Важны будут не только решения по ставкам, но прежде всего комментарии относительно текущего состояния мировой и национальных экономик", – рассказал Козырев.

В частности, отметил он, от главы ЕЦБ инвесторы ожидают заверений, что:

Экономика Евросоюза не слишком пострадает от непростой политической ситуации во Франции, шаткого роста немецкой экономики и угроз усиления войны в Украине из-за действий России. Инфляция в еврозоне останется в пределах таргета 2% или на близком к этому уровне.

В то же время, отмечается, если решение ФРС "не удовлетворит" рынок, обычные для заседаний Федрезерва валютные колебания "могут превратиться в цунами на всех рынках". Что, естественно, отразится и на Украине.

Срыв Бельгией предоставления Украине "репарационного кредита" на 140 млрд евро, который должен был финансироваться за счет доходов от замороженных активов России.

"Подвисшее решение о выделении такого кредита Украине сильно усложнит задачу правительства по финансированию бюджетных расходов в первые три месяца следующего года. Все это негативно влияет на настроения украинского валютного рынка", – объяснил Козырев.

Завершение месяца.

Поскольку в это время активность участников валютного рынка растет.

Старт полноценного отопительного сезона.

Последствия регулярных обстрелов российской гражданской и критической инфраструктуры.

В целом же, резюмировал Козырев, большинство этих факторов, работают против гривны. А потому Нацбанк будет вынужден ежедневно продавать доллар – "для минимизации валютных колебаний курса".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. Причем 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

