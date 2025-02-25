Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара: чего ожидать от НБУ в ближайшее время

В ближайшее время НБУ не будет существенно повышать курс доллара – даже несмотря на рост структурного дефицита. При этом произошедший на прошлой неделе рост спроса на валюту (17-23 февраля) очень ограниченно повлиял на курс гривны.

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Об этом сообщают аналитики ICU. Они отмечают: причиной же роста спроса на валюту на межбанке со стороны юрлиц могли стать значительные закупки ее госучреждениями – вероятно, для "оплаты по оборонным контрактам или закупке газа".

Так, подчеркивается, общий дефицит валюты на рынке "по итогам четырех рабочих дней увеличился вдвое" – до 875 млн долларов. При этом рост дефицита происходил за счет возросшего спроса на межбанковском валютном рынке.

В то же время, в розничном сегменте, отмечается, чистая покупка уменьшилась на 12%. А потому НБУ пришлось увеличить интервенции почти вдвое – до 1,2 млрд долларов.

Как результат, отмечают аналитики, в моменты наибольшего спроса на валюту на межбанковском рынке официальный курс ослабевал до 41,73 грн/доллар. Однако после этого усилился до 41,59 грн/доллар.

"Мы предполагаем, что скачок был ситуативным и этот фактор не будет регулярным. Однако и без учета разового фактора спрос на валюту оставался достаточно высоким. Прошедшая неделя показала, что НБУ пока не настроен ослаблять курс даже в ситуации, когда на валютном рынке резко ситуативно растут дисбалансы", – резюмировали аналитики.

В то же время, на 26 февраля НБУ обновил официальный курс доллара до 41,74 грн/доллар. Что на 4 коп. выше текущего.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу, в период до 2 марта стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн. Таким же будет курс доллара в обменниках.

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