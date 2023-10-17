ПриватБанк обновил правила обмена старых долларов: появилась платная услуга

ПриватБанк будет принимать у украинцев изношенные купюры иностранной валюты – в т.ч., доллары – и обменивать их на новые по принципу инкассо. Т.е., за отдельную плату. Впрочем, в настоящее время сервис работает лишь в одном городе – Днепре.

Об этом в самом банке сообщили "Минфину". Отмечается: тариф на такой обмен составляет 10% от обмениваемой суммы.

При этом подчеркивается: в будущем прием ветхих купюр иностранных валют планируют распространить по всей стране. Ожидается, что это произойдет до конца октября.

"Услуга по инкассо для инвалюты запущена в тестовом режиме только в Днепре. Установлен тариф на уровне 10% суммы. Распространение сервиса по всей сети отделений должно произойти до конца октября", – рассказали в ПриватБанке.

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Какие банки в Украине принимают изношенную валюту на инкассо

По данным аналитиков, ныне изношенную иностранную валюту на инкассо принимают немногие украинские банки. В частности:

Райффайзен Банк – тариф составляет 7% суммы (день в день либо несколько дней, в зависимости от состояния банкноты);

ПУМБ – 12% суммы (до 6 месяцев);

Аккордбанк – 15% суммы, минимум 100 грн (день в день либо с отсрочкой);

Кредобанк – 15% суммы, минимум 150 грн (день в день), работает только по польскому злотому;

Ощадбанк – 20% суммы (до 6 месяцев);

Первый инвестиционный банк (PIN Bank) – 15% суммы (до 3 месяцев);

МТБ Банк – 50% суммы, минимум 100 грн (день в день).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы рискуют получить фальшивые доллары. Дело в том, что среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" людям в 2022 году, преобладала именно американская. Причем чаще всего фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

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