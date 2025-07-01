В Украине "готовится" существенное изменение курса доллара: в правительстве раскрыли планы

В Украине ожидается ощутимый рост официального курса доллара. Согласно плану правительства, на конец 2026 года он может составить 44,8 грн, а к концу 2028-го – 45,8 грн. На 1 июля же Нацбанк обновил официальный курс до 41,82 грн.

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Об росте говорится в Бюджетной декларации Правительства на 2026-2028 годы. Документ был утвержден 27 июня.

"Кабинет Министров Украины постановляет: одобрить Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы", – говорится в нем.

Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования, который определяет основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.

Какой курс "запланировали" в правительстве

Согласно декларации, на конец 2026 года официальный курс доллара будет составлять 44,8 грн. При этом:

На конец 2027-го – 45,3 грн.

На конец 2028-го – 45,8 грн.

При этом средний курс в 2026 году, по прогнозу, должен составить 44,7 грн. В 2027-м – 45,2 грн, а в 2028-м – 45,6 грн.

Впрочем, отмечается в документе, на сегодняшний день невозможно точно вычислить объемы помощи, кредитов и инвестиций, которые необходимы для восстановления страны. Ведь в результате войны "потери и разрушения ежедневно растут и составляют уже сотни миллиардов долларов".

Таким образом, в Кабмине, вероятно, намекают, что точно определить, каким будет курс доллара через несколько лет, в текущих условиях тяжело.

Такого же мнения придерживается и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отмечает: прогноз курса во время войны является не более чем тычком "пальца в небо".

"Не верю в такой прогноз. Но пока именно его вложили в бюджетную декларацию", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, первое полугодие 2025 года Украина закончила с вполне приемлемым курсом доллара, который не дотягивает и до 42 грн. Что о будущей стоимости валюты в Украине говорят международные институты, инвесторы, банкиры и участники наличного рынка, а также почему даже самый детальный прогноз стоит воспринимать осторожно, читайте в материале.

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