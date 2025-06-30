Будет ли стремительный обвал гривни: OBOZ.UA узнал, к чему готовятся на валютном рынке и стоит ли скупать доллары

Первое полугодие 2025 года Украина заканчивает с вполне приемлемым курсом доллара – который не дотягивает и до 42 грн. Так, на 30 июня официальный курс определен в 41,64 грн. А в полдень 28 июня в банках наличный курс выставляли на среднем уровне 41,4/41,95 грн (покупка/продажа); в обменниках – 41,16/41,73 грн (покупка/продажа). Что и можно считать отправной точкой на вторую часть года.

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OBOZ.UA разбирался, что о курсе доллара в Украине говорят международные институты, инвесторы, банкиры и участники наличного рынка. А также почему даже самый детальный прогноз стоит воспринимать осторожно.

Каким будет курс доллара в обменниках

В целом, в обменниках, где большинство украинцев ежедневно покупают и продают доллары, колебания курса воспринимаются особенно чувствительно. Тем не менее, как рассказали OBOZ.UA в крупнейшем операторе рынка обмена валют в Украине КИТ Group, ожидать значительного взлета доллара не стоит – как, однако, и проседания. Дело, отмечается, в том, что валютные стратегии правительства и НБУ пока "демонстрируют способность сохранять рынок в относительном равновесии".

"Базовый сценарий на конец года – курс в диапазоне 43-44,5 грн/доллар. С допустимыми ситуативными отклонениями – в зависимости от развития внешних событий и действий регулятора", – отметили аналитики.

В целом же, подчеркнули они, вариантов развития ситуации на наличном рынке Украины до конца 2025 года три. В частности:

Инерционно-стабильный

По нему, рынок продолжает функционировать без шоков, а объемы интервенций НБУ остаются умеренными. При таких условиях, отмечается, курс может остаться в текущих пределах 41,5-42,5 грн/доллар до осени.

Контролируемое давление

"В условиях повышения расходов бюджета, активизации импорта, возможного проседания экспортной выручки или ситуативного ухудшения ожиданий гривня может опуститься на уровень 43-44,5 грн/доллар", – отметили в КИТ Group.

Кризис

Он может быть вызван одновременным воздействием нескольких негативных факторов. Включая военные, политические или финансовые шоки.

"В таком случае нельзя исключать даже выхода за пределы 45 грн/доллар. Хотя на сегодня это скорее гипотетический предел", – рассказали аналитики.

Тем не менее, заверили они, по состоянию на середину 2025 года, признаков неизбежной или стремительной девальвации гривни не наблюдается. Однако из-за ряда факторов не исключается "повышение давления на курс ближе к осени". Речь идет, в частности, о:

Сезонности

Которая связана с осенними закупками энергоносителей.

Изменении объемов валютной выручки от экспорта

"Любые серьезные сбои в поставках или новые атаки на инфраструктуру могут сказаться как на физических объемах экспорта, так и на психологических ожиданиях игроков рынка", – пояснили аналитики.

Регулярность и условия внешней финансовой поддержки

Ведь хотя на 2025 год большинство траншей помощи зафиксированы, будущая помощь – в частности в 2026 году – пока менее определена. Что, отмечается, "уже сегодня начинает влиять на долгосрочные курсовые ожидания".

"В такой среде риски девальвации, безусловно, существуют. Но их реализация зависит от ряда внешних и внутренних факторов – это не является заранее определенным сценарием", – резюмировали аналитики.

Официальный курс вырастет – но меньше, чем ожидалось

Чего ожидают в МВФ

Между тем, один из ключевых партнеров Украины – Международный валютный фонд (МВФ) – настроен оптимистично относительно курсовой ситуации в стране. В своих апрельских расчетах там спрогнозировали, что в 2025 году курс доллара составит 42,5 грн – тогда как в прогнозе за октябрь-2024 там ожидали 45 грн/доллар.

Значительно улучшили там и долгосрочный прогноз. Так:

Сейчас в Фонде ожидают, что 50 грн доллар будет стоить не раньше, чем в 2029 году.

В прошлогоднем же октябре прогнозировалось, что это произойдет в 2028-м.

Улучшение прогноза со стороны МВФ может свидетельствовать о том, что в Фонде положительно оценивают экономические условия, в которых находится Украина. В частности, что состояние международных резервов, уровень инфляции, объемы валютных поступлений и другие факторы или уже улучшаются, или сделают это в недалеком будущем.

Кроме того, такая позиция Фонда дает сигнал, в частности, инвесторам, правительству и бизнесу о повышенной стабильности гривни и меньших рисках для экономики Украины. Что:

Дает основания ожидать более уверенное развитие экономики, привлечение инвестиций и планирование долгосрочных проектов.

Создает условия для снижения стоимости заимствований и облегчает поддержание финансовой стабильности страны.

Прогноз Dragon Capital

Улучшили прогноз и в инвестиционной группе компаний Dragon Capital. Там прогнозируют, что на конец 2025 года курс доллара в Украине достигнет 44 грн, тогда как ранее ожидалось 45 грн/доллар. Само же улучшение прогноза там связывают с "существенными объемами финансовой помощи".

"Мы ожидаем, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться. Однако, учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 млрд долларов (с 41 млрд долларов) и снизили прогноз курса на конец года", – отметили аналитики.

При этом подчеркивается: потенциальное достижение устойчивого прекращения огня поспособствует более медленной девальвации гривны во втором полугодии. Ведь:

Фундаментальное давление на цены будет выше

Речь идет о долгосрочном влиянии ключевых экономических факторов на изменение уровня цен на рынке. В частности, предложения, спроса, производственных затрат, геополитики.

Ситуация с платежным балансом станет лучше

На это, отмечается, повлияют замедление оттока частного капитала и сохранение объемов внешней финансовой помощи.

"В дальнейшем динамика курса будет зависеть от объемов внешнего финансирования и потоков частного капитала, в то время как внешнеторговый дефицит останется значительным из-за структурных изменений в экономике", – резюмировали аналитики.

Какой курс прогнозирует Паращий

Курс на уровне 44 грн/доллар на конец года ожидает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий. Как рассказал он OBOZ.UA, кардинальных изменений на валютном рынке пока не наблюдается. В связи с чем среднегодовой курс составит около 42 гривен "с небольшим отклонением в ту или иную сторону".

При этом он выразил убеждение, что не следует ожидать значительных изменений на валютном рынке даже несмотря на возможное "давление на Нацбанк со стороны Министерства финансов" относительно девальвации гривни. Особенно, считает Паращий, "это давление ощутимо в контексте обслуживания долга и финансирования дефицита бюджета".

"Однако даже с учетом этих факторов, мы исходим из того, что базовый сценарий остается неизменным", – резюмировал он.

Впрочем, вероятность девальвации гривни Нацбанком не исключают и в КИТ Group. Там отметили, что поскольку курс является также инструментом бюджетной политики, в условиях ограниченного бюджетного ресурса нельзя исключать, что определенная контролируемая девальвация может рассматриваться как способ бюджетной балансировки.

"Однако лишь при условии, что она не спровоцирует ажиотаж. И будет оставаться в пределах контролируемых ожиданий", – подчеркнули аналитики.

Прогноз "Глобус Банка"

В свою очередь, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал OBOZ.UA, что базовым сценарием на 2025 год является повышение до конца года официального курса доллара до уровня 43-44 грн. То есть, по его прогнозу, "с июля по декабрь официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2,5-5%".

Впрочем, признает он, нельзя исключать и то, что курс останется на текущем уровне – 41,6-42 грн.

"Это будет зависеть от макроэкономической политики НБУ, как главного игрока на рынке. В то же время, что главное для всех нас, резкие изменения на валютном рынке маловероятны", – резюмировал банкир.

Что будет формировать курс доллара в Украине

В целом же, рассказал Паращий, самым существенным – и, "пожалуй, единственным действительно заметным" фактором, влияющим на курсовую ситуацию в Украине, является спекулятивный спрос на валюту. То есть, спрос, который не связан с внешнеэкономической деятельностью – импортом или экспортом.

Паращий напомнил: сейчас Национальный банк достаточно активно покрывает т.н. структурный дефицит на валютном рынке – то есть дефицит, возникающий из-за отрицательного сальдо торгового баланса. По его словам, регулятор достигает этого за счет валютных интервенций (покупая или продавая валюту для поддержания стабильности гривны) – "и в этом плане ситуация остается под контролем".

"Но вот спекулятивный спрос остается за пределами влияния этих интервенций. И именно он создает дополнительное давление на курс, заставляя Нацбанк или реагировать через валютные продажи, или вмешиваться через коммуникацию. Это может приводить к росту курса или усилению волатильности (увеличение колебаний. – Ред.)", – отметил экономист.

Со своей стороны, Мамедов рассказал, что существенным девальвационным риском также "безусловно, есть и будет оставаться война". Ведь несмотря на экономический прогресс страны, боевые дейтвия:

Истощают Украину.

Порождают и питают фактор сплошной неопределенности, "что значительно усложняет любые краткосрочные прогнозы".

Впрочем, отметил он, если учитывать чисто экономические факторы, то до конца года существенный скачок девальвационных процессов вряд ли вероятен. Ведь, по словам Мамедова:

Нацбанк проводит достаточно взвешенную монетарную политику.

На валютном рынке действует режим управляемой гибкости, что "существенно сглаживает любые стремительные курсовые изменения".

"То есть, национальная валюта является более-менее защищенной от рисков обесценивания", – констатировал банкир.

Тем не менее, признал он, риск обвала гривни все же есть. И вызван он может быть рядом факторов. В частности:

Торможением экономики из-за военных факторов.

Уменьшением объемов макрофинансовой помощи со стороны стран-партнеров.

Сокращением экспорта и соответствующим уменьшением валютных резервов.

Невозможностью покрывать заложенные бюджетные расходы в полном объеме.

Проблемами с функционированием государственных институтов.

Впрочем, заверил Мамедов, подобное развитие ситуации не рассматривается как основное. И сейчас эти угрозы "являются чисто гипотетическими".

Стоит ли скупать доллары

Вместе с тем, в условиях нынешней экономической неопределенности финансисты советуют воздержаться от хранения всех сбережений исключительно в долларах. Дело в том, рассказали в финансовой группе ICU, что на конец весны 2025 года 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

Привело же к этому, отмечается, несколько факторов. В частности:

Ощутимый рост объемов международной помощи, который "дал НБУ почти карт-бланш на поддержку гривны".

Укрепление евро и ослабление доллара в результате деятельности президента США Дональда Трампа.

"Традиционная инвестиционная "тихая гавань" украинцев – покупка и пассивное держание наличного доллара – это скорее психологическая защитная реакция, чем продуманная инвестиция. ... Аналитики повсеместно пересмотрели свои прогнозы в сторону более сильной гривни. Рыночный консенсус уже не 45-46, а скорее 43-44 грн/доллар в конце 2025 года", – говорится в сообщении.

При этом утверждается: даже если курс упадет до 45 грн/доллар, доходность американской валюты не превысит даже ставки по базовым гривневым депозитам после налогов. Которая равна около 10%.

Вместе с тем, стоит помнить: прогноз курса доллара – всегда условная и изменчивая материя. Ведь ни одна из моделей, даже самых авторитетных институтов, не способна точно предсказать все геополитические и экономические сдвиги, которые могут кардинально изменить ситуацию.

Соответственно, подобные прогнозы следует рассматривать скорее как ориентиры, а не как точные предсказания – поскольку они полезны для стратегического планирования, но не дают окончательных ответов. Реальность, как показывает практика последних лет, способна перевернуть все расчеты и модели.