В Украине "готовится" существенное изменение курса доллара: нардеп раскрыл планы правительства

В Украине ожидается ощутимый рост официального курса доллара. Согласно плану правительства, на конец 2025 году он может составить 43,7 грн, а к концу 2028-го – 45,8 грн. На 21 мая же Нацбанк обновил официальный курс до 41,49 грн.

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О возможном росте сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил:

Эта информация содержится в "бюджетной декларации и планах Правительства на бюджет 2026-2028".

Сама декларация в настоящее время находится в процессе разработки – ее готовит Министерство финансов.

По словам Железняка, бюджетную декларацию правительство должно одобрить до 1 июня. А потому финальные данные могут отличаться от имеющихся сейчас. Впрочем, считает он, вряд ли эти изменения будут существенными.

"О бюджетной декларации и планах Правительства на бюджет 2026-2028. Нам попал в руки документ, которым Минфин его готовит. В том числе там есть макропрогноз от Минэкономики с середины апреля 2025-го. Поэтому пока мы можем утверждать, что пока в проекте бюджетной декларации такие цифры", – говорится в сообщении.

Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования, который определяет основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.

Что будет с курсом доллара

Как сообщил Железняк, согласно документу, на конец 2025 года официальный курс доллара в Украине вырастет до 43,7 грн. На 21 мая же Нацбанк обновил его до 41,49 грн. Таким образом, прогнозируется рост курса на 2,21 грн.

В то же время, ожидается, что на конец 2026 года курс вырастет до 44,8 грн грн. А кроме того:

в 2027 году – до 45,3 грн

в 2028-м – до 45,8 грн.

Вместе с тем, средний курс гривни к доллару США в 2025 году, ожидается, составит 43,3 грн. Далее же будет рост:

в 2026 году – до 44,7 грн;

в 2027-м – до 45,2 грн;

в 2028-м – до 45,6 грн.

Какой будет инфляция

По итогам апреля, индекс инфляции в Украине в 2025 году составляет, по данным "Минфина", 104,3%. В то же время, по по ожиданиям, в 2026 году он достигнет составит 109,7% – после чего начнется снижение. В частности:

в 2027-м – до 107,1%;

в 2028-м – до 105,6%.

Минимальная зарплата будет расти

В Украине минимальная зарплата в 2025 году заморожена на уровне 8 000 грн – таком же, как был годом ранее. В то же время, прогнозируется, что минимальная зарплата будет расти. Так:

в 2026 году она должна составить 8 688 грн;

в 2027-м – 9 374 грн;

в 2028-м – 10 059 грн.

Прожиточный минимум увеличится

Прожиточный минимум для работоспособных лиц же в Украине на 2025 год зафиксирован на уровне 3 028 грн. Согласно же опубликованным Железняком данным, в дальнейшем запланирован его рост. Так:

в 2026 году он должен составить 3 288 грн;

в 2027-м – 3 482 грн;

в 2028-м – 3 667 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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