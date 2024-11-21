В России перестали летать половина самолетов Airbus neo: в ближайшее время они начнут выбывать из эксплуатации

Авиакомпании России приостановили полеты на 34-х самолетах Airbus A320/А321neo, что составляет половину всех самолетов этого семейства в России. Таким образом, в России перестал летать каждый второй Airbus neo и в ближайшее время они начнут выбывать из эксплуатации.

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Дело в том, что на самолетах такого типа установлены современные двигатели Pratt & Whitney, которые невозможно как починить в РФ из-за сложности, так и завезти в страну из-за санкций, сообщают росСМИ. В связи с этим, подчеркивается, самолеты семейства начнут массово выбывать из эксплуатации уже с 2026 года.

Масштаб же проблемы достаточно велик – парк A320/А321neo в РФ сегодня составляет примерно 10% от всего иностранного магистрального флота. Особенно сложная ситуация, отмечается, у авиакомпании S7 – 31 из ее 39 самолетов A320/А321neo припаркованы.

"Компания планирует экономить ресурсы этих двигателей до начала следующего высокого сезона. Ресурсы двигателей более чем 20 воздушных судов уже фактически исчерпаны", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, в возможность освоения двигателей A320/А321neo в РФ "не верит ни один из собеседников, с которыми общались журналисты". При этом несколько источников полагают, что двигатели можно вывезти для ремонта за рубеж, однако насколько это реально – сейчас сказать сложно.

"Несколько авиакомпаний уже запрашивали у Минтранса разрешение на вывоз. Но не получили ответа", – резюмировали в росСМИ.

Россиянам прочат массовую заморозку вкладов и финансовые катаклизмы

В то же время жителей России в обозримом будущем может ожидать заморозка депозитов. Такой сценарий возможен, если на фоне будущего снижения процентных ставок россияне побегут в банки забирать свои деньги, что в свою очередь приведет к галопирующей инфляции.

Так, по словам директора Института социально-экономических исследований Алексея Зубца, вклады жителей РФ могут заблокировать в местных банках, "чтобы не было вала денег, которые выплеснутся на товарный рынок и спровоцируют инфляцию".

"Вклады могут заморозить. У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги – десятки триллионов рублей. А ставку принято решение снимать. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнется бешеная инфляция", – предположил специалист.

По его мнению, такая ситуация приведет к тому, что россияне не смогут забрать свои сбережения. Зубец, впрочем, допускает, что заморозка вкладов не будет тотальной: "При снижении ставки люди смогут забирать с банковских счетов какие-то определенные суммы, но не все сразу", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, для сдерживания роста цен Россия начала импортировать сливочное масло из ОАЭ и Турции . С декабря 2023 года цена на сливочное масло в России выросла на 25,7%, что вызвало беспокойство среди потребителей.

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