"Начнется бешеная инфляция": россиянам прочат массовую заморозку вкладов и финансовые катаклизмы

Жителей России в обозримом будущем может ожидать заморозка депозитов. Такой сценарий возможен, если на фоне будущего снижения процентных ставок россияне побегут в банки забирать свои деньги, что в свою очередь приведет к галопирующей инфляции.

Видео дня

Соответствующий прогноз озвучил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в эфире российской радиостанции. По его словам, вклады жителей РФ могут заблокировать в местных банках, "чтобы не было вала денег, которые выплеснутся на товарный рынок и спровоцируют инфляцию".

"Вклады могут заморозить. У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги – десятки триллионов рублей. А ставку принято решение снимать. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнется бешеная инфляция", – предположил специалист.

По его мнению, такая ситуация приведет к тому, что россияне не смогут забрать свои сбережения. Зубец, впрочем, допускает, что заморозка вкладов не будет тотальной: "При снижении ставки люди смогут забирать с банковских счетов какие-то определенные суммы, но не все сразу", – отметил он.

Ранее зампред Госудумы РФ по экономической политике Михаил Делягин уже говорил о серьезных инфляционных рисках. На этом фоне он вспомнил о дефолте в России. "Мы это видели в условиях дефолта 1998 года, и мы это видели сейчас, в конце 2022 года", – сказал Делягин.

Заморозка вкладов, к слову, россиянам также знакома. В 1991 году ее примени в рамках денежной реформы. Тогда жителям РФ разрешили забирать из банков не больше 500 рублей в месяц. А когда вклады разморозили, деньги уже потеряли прежнюю покупательную способность.

Рубль упал до минимума за год

Российская валюта подешевела в связи с выборами президента США и негативными внешнеторговыми факторами. На этом фоне курс рубля достиг минимальной отметки более чем за год.

Как сообщают росСМИ, утром 5 ноября в паре к юаню в расчетах на завтрашний день рубль котировался на Мосбирже около отметки 13,77, упав на 0,75% относительно субботнего биржевого закрытия, что стало худшим значением с октября 2023 года. Кроме того, индикативный курс доллара к рублю приблизился к 98,35 рубля, а к евро – на уровне 107,07 рубля.

Российские эксперты считают, что на рубль давит неопределенный результат выборов президента США. В частности, по мнению местных аналитиков, возможная победа республиканца Дональда Трампа таит внешнеэкономические и геополитические риски для РФ.

Ослабление рубля также стало одним из последствий ускорения инфляции в России. В октябре Центробанк РФ рекордно поднял ключевую ставку из-за высокой инфляции – до 21%. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году обладают проинфляционными эффектами.

Как сообщал OBOZ.UA, для сдерживания роста цен Россия начала импортировать сливочное масло из ОАЭ и Турции . С декабря 2023 года цена на сливочное масло в России выросла на 25,7%, что вызвало беспокойство среди потребителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!