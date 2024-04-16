В Польше выбросят тонны украинского мороженого: что не устроило поляков

Польские инспекторы запретили продажу в стране партии более 7 тонн мороженого, ранее завезенного из Украины. К качеству товара у поляков вопросов не было – их не устроила маркировка.

О соответствующем решении сообщили в микроблоге Торговой инспекции по качеству сельскохозяйственной и пищевой продукции Польши (IJHARS) в Познани. 7127,7 кг мороженого в рожке изъяли из продажи из-за неправильной маркировки – часть информации была закрыта, объяснили инспекторы. Решение было немедленно исполнено.

Это уже не первый раз в этом месяце украинским продуктам запрещают доступ к польскому рынку. 12 апреля IJHARS изъяла в городе Жешув две партии бисквитных пирожных общим весом 10,55 тыс. тонн, а за три дня до этого – три партии украинских баранок общим весом 5,34 тонны. А в Люблине изъяли три партии украинского мороженого общим весом 8,48 тонны из-за его размораживания.

Кроме того, в начале апреля на украинскую компанию наложили рекордный среди импортеров штраф в размере 1,5 млн злотых (около $380 тыс.) за ввоз 11,5 тыс. тонн технического рапса и кормовой пшеницы в качестве контрафакта из-за дальнейшего их использования в качестве продовольственных. Также было принято решение о запрете импорта из Украины партии 57,66 тонн томатной пасты из-за наличия плесени.

В целом, по словам главного инспектора IJHARS Пшемыслава Жодкевича, за последний год на границе было забраковано 1,4% партий продукции из Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство сельского хозяйства и развития села Польши убрало со своего сайта список украинских компаний-импортеров зерна. Глава министерства извинился перед украинскими компаниями, которые из-за этого понесли убытки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!