В Польше приступили к ремонту еще одного пункта пропуска в Украину: могут появиться огромные очереди

С 26 августа на пограничном пункте пропуска "Шегини - Медика" начнутся ремонтные работы, замедляющие выезд грузового транспорта и автобусов из Украины в Польшу. Ремонт продлится до середины октября, поэтому водителям рекомендуется учитывать возможные задержки при планировании маршрута.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. "По информации польской стороны, с 26 августа с 09:00 в пункте пропуска "Шегини – Медика" из-за ремонта двух полос движения будет замедлен выезд из Украины грузового транспорта и автобусов в Польшу", – говорится в сообщении.

По информации, эти работы продлятся до середины октября. В частности, планируется ремонт двух полос движения, что может осложнить процесс выезда из Украины в Польшу.

Главным следствием ремонтных работ станет значительное замедление выезда грузового транспорта и автобусов через пункт пропуска. Водителям, планирующим пересечение границы в этом направлении, рекомендуется заранее учитывать возможные задержки и планировать свои маршруты соответственно. Особенно это касается компаний, занимающихся международными перевозками, а также туристических групп, пользующихся автобусами для поездок в Польшу.

Пункт пропуска "Шегини – Медика" является одним из самых загруженных на границе между Украиной и Польшей. Он играет немаловажную роль в транспортном сообщении между двумя странами, пропуская значительный поток как пассажирских, так и грузовых транспортных средств. В связи с этим любые ремонтные работы на этом пункте могут оказать серьезное влияние на движение транспорта, вызывая очереди и увеличивая время ожидания пересечения границы.

Ремонтные работы на пунктах пропуска необходимо для обеспечения безопасности и комфортных условий для перевозчиков и пассажиров. Дорожное покрытие, которое подвергается постоянной нагрузке, требует регулярного обновления, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить надлежащую пропускную способность. Хотя такие работы могут вызвать временные неудобства, они направлены на долгосрочное улучшение условий пересечения границы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине компании смогут транспортировать товары в ЕС без специальных разрешений. Документ, предоставляющий правовые основания для этого, утвержден на заседании правительства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!