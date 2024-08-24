"Договорились в ЕС": принято решение для транспортного безвиза

В Украине компании могут транспортировать товары в ЕС без специальных разрешений. Документ, предоставляющий правовые основания для этого, утвержден на заседании правительства.

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Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров. Так, Документ принят для того, чтобы соглашение о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом продолжало действовать. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.

"Мы договорились с ЕС, что Соглашение будет продлено до конца июня 2025 года. И сейчас работаем, чтобы сделать ее бессрочной", – отметил глава правительства.

Как напомнил премьер-министр, "транспортный безвиз" - это либерализация грузовых перевозок, благодаря которой украинские компании могут транспортировать товары в Европу без специальных разрешений. По его словам, это экономит деньги и время, а также расширяет доступ украинских товаров на европейские рынки.

Ранее стало известно, что Польша потребует на уровне ЕС возобновления системы разрешений для украинских перевозчиков. Однако в результате украинским дипломатам удалось договориться о продлении транспортного безвиза.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом между Украиной и ЕС было подписано в июне 2022 года.

Еврокомиссия в марте предложила продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, но уже с изменениями.

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