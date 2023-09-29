В октябре будет новый курс доллара: что приготовили украинские банки

В начале октября курс наличного доллара в Украине будет находиться в рамках 37,5-39 грн. Что немного, но все же превышает текущие показатели.

Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

в банках разница между покупкой и продажей доллара в это время не превысит 10-30 коп., а в обменниках она может достигать и 1 грн;

ежедневные же колебания же критическими не будут – ожидаются на уровне 30-50 коп.

"Со 2 по 8 октября ситуация на наличном валютном рынке обещает быть достаточно стабильной и прогнозируемой. Так валютные колебания, скорее всего, будут в коридоре 37,5-39 грн", – сообщил банкир.

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Что будет происходить на рынке весь месяц

В целом же, отметил Лесовой, в октябре каких-либо кардинальных изменений на валютном рынке ожидать не следует. Причина – предпринятые Нацбанком действия, которые, по его словам, позитивное влияние на ситуацию.

В частности, напомнил банкир, НБУ значительно увеличил лимит по продаже валют коммерческими банками населению. А кроме того:

увеличил лимит на приобретение безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитах;

расширил возможность осуществлять ряд валютных платежей за пределы страны;

расширил возможности банков и других финучреждений продавать валютную наличку.

По всем экономическим признакам в течение следующей недели наличный валютный рынок будет находиться, по меньшей мере, в прогнозируемом состоянии. По крайней мере, риски каких-то "непредсказуемостей" минимальны", – резюмировал Лесовой.

Какой курс сейчас

Утром 29 сентября же банки выставили курс валюты на среднем уровне 37,55-38,2 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 4 коп. – в продаже.

Среди крупных банков самую высокую стоимость доллара в покупке определил Креди Агриколь Банк – 37,65 грн. Самую низкую – OTP Bank, 36,95 грн. У остальных курс находился на уровне 37,2-37,5 грн.

Продавал валюту дороже всего тот же Креди Агриколь Банк – 38,65 грн. Дешевле всего – ПриватБанк 37,8 грн. Другие крупные банки выставили курс продажи в 37,95-38,25 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, курс в 41,4 грн/доллар на 2024 год, озвученный министром финансов Сергей Марченко, является прогнозом, а не констатацией факта. Более того, в экспертной среде уверены, что сейчас каких-либо предпосылок для повышения курса доллара в Украине до 41 грн. и выше нет.

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