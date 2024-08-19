В одной из областей Украины предпринимателей освободили от ряда налогов: каких именно

Харьковский городской совет продлил освобождение предпринимателей от уплаты налогов на недвижимость, землю и единого налога для ФЛП четвертой группы до конца 2024 года. Ранее такие льготы уже были введены на период с апреля по июнь.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, решение продлить освобождение от налогов до конца 2024 было принято с учетом текущей экономической ситуации и потребностей местного бизнеса.

Это освобождение включает три основных налога: на недвижимость, на землю и единый налог для ФЛП четвертой группы. Такие меры позволят предпринимателям сберечь больше оборотных средств, которые они смогут инвестировать в развитие своего дела.

Особенно важно освобождение от уплаты налога на землю, которое касается как физических, так и юридических лиц. Ставка земельного налога будет установлена на уровне 0% нормативной денежной оценки участков. Это означает, что владельцы земельных участков в Харькове не будут обязаны платить налоги на землю в течение всего 2024 года.

Также согласно решению городского совета, ставка налога на недвижимое имущество для юридических лиц, за исключением земельных участков, будет снижена до 0%. Это увольнение действует на все типы недвижимости, являющиеся собственностью юридических лиц, и дает им возможность значительно снизить затраты на содержание имущества.

ФЛП четвертой группы получат стопроцентное уменьшение налоговых обязательств, что также позволит им сосредоточить больше ресурсов на развитие бизнеса. Все эти льготы, при поступлении дополнительной дотации из государственного бюджета, могут быть продлены на каждые три месяца.

Игорь Терехов отметил, что Харьков, возможно, единственный город в Украине, который пошел на столь смелый шаг для поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет. Условия войны создают огромные вызовы для бизнеса, но эти льготы помогут предпринимателям сохранить свою деятельность и расширять ее, несмотря на сложные экономические обстоятельства.

Это не первое решение городского совета по поддержке бизнеса. Еще 30 апреля на внеочередной сессии было принято освобождение предпринимателей от уплаты налогов на землю, недвижимость и единого налога для ФЛП четвертой группы на период с 1 апреля по 30 июня 2024 года. Эти мероприятия были продлены после успешного получения дополнительной дотации из государственного бюджета, что позволило обеспечить дальнейшую поддержку местного бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут отказаться от введения военного сбора и вместо этого повысить ставку НДС (налог на добавленную стоимость) до 23-24%. Ожидается, что эти изменения принесут дополнительные 125 миллиардов гривен в бюджет до конца 2024 года.

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