В очередях сотни фур: поляки продолжили блокаду границы Украины. Где есть пробки

Польские фермеры по состоянию на утро 22 апреля блокируют для грузовиков два пункта пропуска на границе Украины. Это "Ягодин" и "Рава-Русская", где протестующие пропускают всего по несколько фур в час, или же вообще ограничивают грузовое движение. На этих двух заблокированных пунктах пропуска в очередях со стороны Польши стоит около 800 грузовиков.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает "Укринформ". Демченко напомнил, что "Ягодин" – самое крупное инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями.

В нормальных условиях пункт способен пропускать около 1400 грузовиков в сутки в обоих направлениях. Однако сейчас показатель в десятки раз меньше.

"Через "Ягодин" польские протестующие не пропускают грузовики в сторону Польши. Также из-за этого направления по-прежнему протестующие пропускают в сторону Украины незначительное количество грузовиков, особенно если сравнивать с пропускной способностью данного направления. За прошлый день таких было 75", – рассказал Демченко.

Он отметил, что еще с 21 апреля на пункте пропуска "Рава-Русская" начали частично пропускать грузовые автомобили на въезд в Польшу. Легковые машины и автобусы беспрепятственно пересекают границу, поскольку для них ограничения на движение не установлены.

Кроме того, с 20 апреля возобновлено движение грузовиков в пунктах пропуска "Шегини – Медыка" и "Краковец – Корчевая". Акции протеста там завершились, и пропуск через границу грузовых транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

В целом польские фермеры планируют продолжать блокаду украинской границы как минимум до 30 апреля. До этого забастовщики обещали закончить протесты в начале марта, однако продлили сроки блокады.

При этом 19 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной. "Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может помешать Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы. Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны. Я рассчитываю на отказ от такой формы протеста", – сказал тогда польский премьер.

При этом он подчеркнул, что государственные службы Польши будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако Туск не считает, что для этого "требуются прямые меры принуждения".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем было и блокирование польскими фермерами границы и торговля в агросекторе. В результате стороны договорились, что Польша будет выдавать Украине лицензии на ввоз на свою территорию четырех видов агрокультур.

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